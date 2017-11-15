 

Новосибирские ведущие выиграли 500 тысяч рублей на слёте шоуменов в Москве

 15 ноября, 12:23
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Новосибирские ведущие выиграли 500 тысяч рублей на слёте шоуменов в Москве
Фото предоставлены Екатериной Висковатовой

Шоумены Новосибирска Евгений Гусев, Олег Светашев и Александр Плющев приняли участие в True showman battle. Команда, участниками которой они были, выиграла призовой фонд в полмиллиона рублей, рассказала корреспонденту Сиб.фм 15 ноября директор сообщества ведущих «Топ10 НСК» Катерина Висковатова.

Слёт шоуменов проходил с 6 по 8 ноября в Москве. Более 200 участников со всей страны собрались, чтобы повысить свои профессиональные навыки и принять участие в соревновании. Они разделились на девять команд по 20 человек — у каждой был свой капитан.

«Работая вместе с другими участниками в команде Адиса Маммо, ребята три дня штурмили, спорили, придумывали новые интересные фишки, слушали мастер-классы, много шутили и мало ели. В итоге одержали победу», — рассказала Катерина Висковатова.

Евгений Гусев, Олег Светашев и Александр Плющей — резиденты сообщества успешных ведущих «Топ10 НСК».

Напомним, что в феврале несколько тысяч сноубордистов и горнолыжников собирались в Сочи, где с 30 марта по 2 апреля во второй раз прошёл высокогорный фестиваль BoogelWoogel; организаторами выступили новосибирское креативное бюро «Энгиро», олимпийский курорт «Роза Хутор», а также сеть гостиниц AYS-Group.

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