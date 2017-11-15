Новосибирский суд признал банкротом первого вице-президента «Сибмоста» Кошкина

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требования «Экспобанка» и признал банкротом первого вице-президента ОАО «Сибмост» Владислава Кошкина, который выступал поручителем по привлечённым компанией кредитам, узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября из сообщения «Коммерсанта».

14 ноября состоялось заседание Арбитражного суда. В отношении Владислава Кошкина введена процедура реструктуризации долгов. Суд включил требования «Экспобанка» на 178 млн рублей в реестр требований кредиторов.

Отмечается, что рассмотрение дела о банкротстве председателя совета директоров «Сибмоста» Альберта Кошкина, отца Владислава, продолжается.

Доходов Владислава Кошкина оказалось недостаточно для погашения долгов перед банком, поэтому в суде представитель «Экспобанка» попросил ввести процедуру реализации его имущества. По сообщению банка, ежемесячная зарплата вице-президента составляет 280 тысяч рублей, тем временем долги «Сибмоста» превысили 8 млрд рублей.

«Доход у Владислава Кошкина есть, но средства ни разу не направлялись на погашение долгов. Если денег нет, то и вводить реструктуризацию бессмысленно», — сказал представитель банка. Он заверил, что в случае погашения долга процедура банкротства прекратится. Рассмотрение дела продолжится 28 ноября.

Владислав Кошкин является первым вице-президентом компании «Сибмост», депутатом областного заксобрания от партии «Единая Россия».

Компания «Сибмост» построила около тысячи мостов и путепроводов, в том числе Бугринский мост в Новосибирске. По данным базы «СПАРК-Интерфакс» на 31 декабря 2015 года, 92,46 % АО «Сибмост» принадлежало Альберту Кошкину, 7,53 % — его сыну Владиславу Кошкину. Выручка компании в 2015 году составила более 11 млрд рублей, прибыль — 26,1 млн рублей.

Напомним, в августе арбитражный суд отложил рассмотрение дела о банкротстве председателя совета директоров «Сибмоста» Альберта Кошкина по иску «Экспобанка».