Новосибирских сноубордистов начали проверять на допинг перед зимней Олимпиадой

Кандидаты в олимпийскую сборную России по сноуборду Мария Васильцова и Даниил Дильман из Новосибирска вышли на финишную прямую к заветной цели, зимней Олимпиаде — 2018; спортсменов уже начали проверять на допинг, сообщил корреспондент Сиб.фм 15 ноября по итогам пресс-конференции в «Интерфаксе».

У новосибирских спортсменов — мастера спорта международного класса по сноуборду Даниила Дильмана и мастера спорта России по сноуборду Марии Васильцовой — начался сезон всероссийских и международных соревнований, по итогам которых определится состав олимпийской сборной.

Тренер национальной сборной России по сноуборд-кроссу Денис Лампартер на вопрос журналистов о том, каково работать в сложившейся ситуации неопределённости, связанной с санкциями против России и жёстким допинг-контролем, ответил, что российским сноубордистам допинг не нужен.

«Естественно, есть какая-то нервозность, — сказал он. — Но мы не чувствуем за собой какой-то вины, потому что с нашей стороны никакого потреблённого допинга 100 % нет. И нам это не нужно. Мы не циклический вид спорта. И заниматься какими-то нереальными подъёмами, чтобы своего здоровья не хватило, — это не нужно. Максимум, что требуется, — это адаптация на высокогорье посредством определённых препаратов, которые не входят в состав запрещённых.

Мы не беспокоимся за себя. У каждого спортсмена взяли уже по восемь раз за сезон допинг-тест.

Приезжали буквально месяц назад, когда мы были на сборах в Австрии. Заявились к нам в четыре утра — поехали сдавать. Беспокоит ситуация именно политическая, что кого-то просто зацепят, и за ними поедем. Но работаем в полном объёме, готовимся на 100 % к Олимпийским играм. Естественно, настроены на хороший результат».

Журналисты задали спортсменам вопрос, готовы ли они отказаться от Олимпиады, если придётся выступать не под флагом России.

«Как можно сказать о том, чтобы спортсмен не поехал на Олимпиаду из-за таких условий? — удивился Даниил Дильман. — Это мечта каждого спортсмена — побывать там и участвовать. А то, что говорят: мы запретим спортсменам участвовать под эгидой Международного олимпийского комитета, что только под Россией. С одной стороны, это, конечно, правильно, чтобы честь страны отстоять. Но с другой стороны, для спортсмена такая ситуация непонятная, потому что он хочет участвовать в Олимпийских играх и добиться там результата — выиграть медаль. А ему это запрещают делать. Конечно, ближе к Олимпиаде станет всё ясно, и я надеюсь, что мы будем участвовать под российским флагом».

Фото Натальи Манторовой

Мария Васильцова рассказала, почему для неё так важно участие и победа на зимних Олимпийских играх.

«Мне хотелось бы показать результат на Олимпиаде. Дело в том, что наш спорт известен довольно в узких кругах. Хочется о нём рассказывать, но сначала нужно заработать себе имя и потом уже говорить об этом в массы. Этот спорт нужно развивать, строить трассы. Потому что базы у нас вообще нет в России», — поделилась Мария Васильцова.

Директор спортивной школы олимпийского резерва по сноуборду Новосибирской области Антон Благовидов отметил, что в перспективе улучшение тренировочной базы в Новосибирске для подготовки спортсменов высокого уровня.

Фото Натальи Манторовой

«В настоящий момент новосибирские спортсмены находятся в активной стадии подготовки к Олимпийским играм: проходят сборы, участвуют в соревнованиях, — сообщил руководитель департамента физкультуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов. — В Новосибирской области сильны традиции сноуборда, которые подтверждаются успешными выступлениями спортсменов на турнирах различных уровней, поэтому мы уверены, что нашим спортсменам по силам попасть в состав сборной России на предстоящей Олимпиаде и бороться за высокие места».

XXIII зимние Олимпийские игры пройдут в корейском городе Пхёнчхан с 9 по 25 февраля 2018 года.

Напомним, в январе красноярская сноубордистка Анна Орлова одержала победу на мировом первенстве по фрирайду Freeride World Qualifier (FWQ) 4*, прошедшем в японском городе Хакуба.