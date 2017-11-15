Общежитие новосибирского профучилища № 1 эвакуировали из-за угрозы взрыва

Общежитие Новосибирского профессионального училища № 1 эвакуировали вечером из-за звонка о бомбе, в полиции возбудили уголовное дело по статье о ложном сообщении об акте терроризма, узнал 15 ноября корреспондент Сиб.фм у пресс-секретаря ГУ МВД по Новосибирской области Антона Сурнина.

Общежитие Новосибирского профессионального училища № 1 эвакуировали из-за угрозы взрыва вечером 14 ноября. Звонок поступил в дежурную часть МВД около 18:45.

Подростки эвакуировались организованно и выбежали на улицу в одежде. По данным ГУ МВД по Новосибирской области, кинологи провели обследование здания с собаками, но бомбы не обнаружили.

«Были проведены все необходимые в таких случаях мероприятия. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — сообщил Сиб.фм начальник отделения организации взаимодействия со СМИ ГУ МВД Новосибирской области Антон Сурнин.

Согласно уголовному кодексу, виновному может грозить наказание от 200 тысяч рублей штрафа до лишения свободы на три года.

Пятиэтажное общежитие бывшего ПТУ № 22 было построено в 1970 году, затем появилась пристройка с Музеем профессионального образования Новосибирской области. Сейчас в Новосибирском центре профессионального образования № 1 работают опытные педагоги, среди которых четыре человека имеют награды «Заслуженный учитель РФ» и «Почётный работник НПО».

Напомним, что в ноябре люди эвакуировались из торговых центров в Омске из-за ложных сообщений о минировании, как сообщали местные СМИ.