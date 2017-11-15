 

Полиция начала поиски пропавшего сотрудника МЧС в Новосибирске

 15 ноября, 12:04
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Полиция начала поиски пропавшего сотрудника МЧС в Новосибирске
Фото с сайта audit.gov.ru

Новосибирские полицейские ищут Константина Геннадьевича Смородинцева, который пропал 28 октября, узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября из сообщения регионального управления МВД.

28 октября около 20:30 мужчина вышел из подсобного помещения дебаркадера МЧС, стоящего у пожарного пирса на левом берегу реки Обь, в районе Димитровского моста, после этого его никто не видел.

Рост Константина Смородинцева — 184 сантиметра, на вид ему около 40-45 лет. Он плотного телосложения, у него тёмно-русые волосы с проседью и светлые глаза.

В день исчезновения мужчина был одет в форму сотрудника МЧС: куртку зелёного цвета, тёплые брюки и чёрные ботинки. Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить по телефонам: 232-81-80, 232-81-79, 232-17-18 или 02.

Напомним, что в октябре белокурая девушка с ярко-голубыми глазами пропала в Красноярске.

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