 

Сотрудница «Почты России» в Омской области украла полмиллиона и уволилась — прокуратура

 15 ноября, 17:39
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Сотрудница «Почты России» в Омской области украла полмиллиона и уволилась &mdash; прокуратура
Фото с сайта omskregion.info

По материалам следствия, с 20 февраля по 7 октября 2016 года сотрудница отделения «Почты России», расположенного в селе Рощино Омской области, присвоила себе около 550 тысяч рублей, после чего уволилась по собственному желанию, об этом узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября из сообщения на сайте Омской областной прокуратуры.

15 ноября 2017 года прокуратура Горьковского района передала в суд уголовное дело в отношении руководителя почтового отделения, которая обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»).

«Факт хищения денежных средств был выявлен в ходе ревизии, проведённой в связи с увольнением начальницы почтового отделения по собственному желанию. Вину в совершении преступления женщина не признала, частично возместив ущерб на сумму 15 тысяч рублей», — сказано в сообщении прокуратуры.

По версии правоохранительных органов, женщина присвоила себе деньги, вырученные от продажи «товарно-материальных ценностей». Кроме того, бывший руководитель почтового отделения забрала деньги из вверенной ей кассы. Общая сумма похищенного достигла полмиллиона рублей.

Напомним, что в августе управляющая магазина косметики в Омске похитила товар на полмиллиона рублей.

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