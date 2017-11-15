Суд оштрафовал экс-мэра города в Омской области за переселение людей в аварийные дома

Исикульский городской суд в Омской области оштрафовал бывшего мэра за халатность при переселении людей из аварийного жилья в новые опасные дома, узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в июле 2015 года администрация города Исилькуль заключила муниципальный контракт на приобретение у ООО «ВЛ Спецстрой» жилья в пяти двухквартирных домах по улице Партизанская. В них должны были жить люди, переселённые из аварийного жилья. Бывший глава Исилькульского городского поселения подписал разрешения на строительство домов по проектной документации, которая не прошла экспертизу.

«В дальнейшем, зная об имеющихся существенных нарушениях, допущенных при строительстве (согласно экспертизе фундамент, стены и кровля построенных помещений фактически находились в аварийном и опасном для жизни граждан состоянии), подписал акты технической готовности домов, послужившие основанием для оплаты приобретаемого жилья ООО „ВЛ Спецстрой“», — сказано в сообщении.

После того, как людей переселили в эти дома, прокуратура вносила в администрацию города представление. Тогда муниципалитет через суд потребовал от застройщика устранения строительных недостатков.

Также следствие полагает, что исполняющий обязанности руководителя ООО «ВЛ Спецстрой» похитил около 7 млн рублей, принадлежащих администрации Исилькульского городского поселения. Они были выделены из регионального и федерального бюджетов для строительства жилых домов. Уголовное дело по этому факту расследуется.

Суд признал бывшего мэра виновным по части 1.1 статьи 293 УК РФ («Халатность») и приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей. А также запретил ему в течение двух лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, что в октябре следком Хакасии заподозрил депутата республиканского парламента в махинациях с жильём для сирот.