 

Суд оштрафовал экс-мэра города в Омской области за переселение людей в аварийные дома

 15 ноября, 18:37
подходящие темы
Суд оштрафовал экс-мэра города в Омской области за переселение людей в аварийные дома
Фото с сайта pixabay.com

Исикульский городской суд в Омской области оштрафовал бывшего мэра за халатность при переселении людей из аварийного жилья в новые опасные дома, узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в июле 2015 года администрация города Исилькуль заключила муниципальный контракт на приобретение у ООО «ВЛ Спецстрой» жилья в пяти двухквартирных домах по улице Партизанская. В них должны были жить люди, переселённые из аварийного жилья. Бывший глава Исилькульского городского поселения подписал разрешения на строительство домов по проектной документации, которая не прошла экспертизу.

«В дальнейшем, зная об имеющихся существенных нарушениях, допущенных при строительстве (согласно экспертизе фундамент, стены и кровля построенных помещений фактически находились в аварийном и опасном для жизни граждан состоянии), подписал акты технической готовности домов, послужившие основанием для оплаты приобретаемого жилья ООО „ВЛ Спецстрой“», — сказано в сообщении.

После того, как людей переселили в эти дома, прокуратура вносила в администрацию города представление. Тогда муниципалитет через суд потребовал от застройщика устранения строительных недостатков.

Также следствие полагает, что исполняющий обязанности руководителя ООО «ВЛ Спецстрой» похитил около 7 млн рублей, принадлежащих администрации Исилькульского городского поселения. Они были выделены из регионального и федерального бюджетов для строительства жилых домов. Уголовное дело по этому факту расследуется.

Суд признал бывшего мэра виновным по части 1.1 статьи 293 УК РФ («Халатность») и приговорил к штрафу в 400 тысяч рублей. А также запретил ему в течение двух лет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Напомним, что в октябре следком Хакасии заподозрил депутата республиканского парламента в махинациях с жильём для сирот.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 3 ноября, 13:17 • статья

Пусть баланду поест

Сколько денег не получили работники ПТК-30 и сколько забастовок не попали в центр внимания СМИ.

От соли к криптовалюте

 11 октября, 12:06 • колонка
Сергей Ивлев
эксперт в области бизнес-управления

Этажи профессионального роста

 9 октября, 07:00 • колонка
Александр Левин
Руководитель отдела продаж
самое популярное
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 7 ноября, 16:49 • новость

Новосибирский ОМОН собрал селфи вместо наркотиков на вечеринке богемы в Академгородке

Отряд новосибирской наркополиции обыскал посетителей закрытой вечеринки «Инфляция кайфов» в костюмах киногероев, полицейские сделали селфи с «Медузой».
присоединяйтесь!
    