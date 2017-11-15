Уголовное дело грозит воспитательнице за кормление щами с ложки в Томской области

Сотрудники следственного комитета по Томской области начали проверку видео с воспитателем детского сада Северска, СМИ сообщали о насильном кормлении девочки супом с ложки, узнал 14 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения ведомства.

Следователи усмотрели признаки уголовного преступления в кормлении ребёнка супом. Видео «жестокое обращение с детьми» было опубликовано пользователем Каролиной Северской в её аккаунте в сети «ВКонтакте» 11 ноября.

«При просмотре видео установлено, что воспитатель МБДОУ „Детский сад № 40“, расположенного в ЗАТО г. Северск, применяет насилие к малолетним воспитанникам», — сообщили в пресс-службе СК РФ по Томской области.

По данным ведомства, в действиях воспитательницы есть признаки преступления по статье 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Наказание предусматривает от штрафа в 100 тысяч рублей до двух лет тюрьмы.

По данным меню с сайта детского сада, в тарелке у пострадавшей девочки оказались щи со свежей капустой, птицей и сметаной. Кроме борща это единственное блюдо из меню, которое подаётся со сметаной.

Напомним, что в октябре прокуратура и СК проверяли, мыл ли четырёхлетний ребёнок унитазы в детском саду Омска.