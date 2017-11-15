Возврат налогов для «Заречной» обеспечит 78 млн рублей зарплаты шахтёрам Кузбасса

Администрация кузбасской шахты потребовала вернуть налог на добавленную стоимость, 78 млн из 88,5 млн рублей пойдут на выплату зарплаты шахтёрам — налоговая служба должна вернуть НДС до 22 ноября, узнал 15 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы шахты «Заречная».

Владельцы шахты «Заречная» выплатят более 78 млн рублей зарплаты шахтёрам Кузбасса. Администрация шахты рассказала, что 2 ноября подала заявление о возврате налога на добавочную стоимость за второй квартал 2017 года.

Возврат НДС составит 88,5 млн рублей, по подсчётам предприятия. Из них 10,5 млн рублей уйдёт на погашение налоговых выплат, а 78 млн рублей просят перечислить в фонд заработной платы АО «Шахта Заречная».

Согласно пунктам 2, 6 и 7 статьи 176 Налогового Кодекса РФ «О порядке возмещения налога» управление Федеральной налоговой службы по Кемеровской области должно было до 14 ноября принять решение о возмещении целиком либо частично. Законом предполагается, что у налогоплательщика нет недоимок по НДС, задолженности по налоговым пеням и штрафам.

Налоговый кодекс РФ в абзаце 1 пункта 8 статьи 176 утверждает, что на следующий день после принятия решения ФНС по Кемеровской области поручает казначейству выполнить платёж. Закон обязует казначейство провести платёж в течение пяти дней, и крайней датой возврата будет 22 ноября.

Юристы «Заречной» отметили, что на практике платёж по возврату НДС проходит через день после решения налоговой, то есть 78 млн рублей на зарплату шахтёрам ожидают к 16 ноября.

Напомним, что 9 ноября работа кузбасской шахты «Заречная» была остановлена из-за проверок тахографов со стороны ГИБДД.