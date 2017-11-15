Выросшая в Новосибирске дизайнер Мария Казакова вошла в рейтинг Forbes

Дизайнер одежды Мария Казакова, родившаяся в Сибири и выросшая в Новосибирске, вошла в рейтинг американского журнала Forbes как один из 30 молодых мировых лидеров своей отрасли, узнал корреспондент Сиб.фм 15 ноября, ознакомившись с рейтингом.

Казаковой 29 лет, после переезда из России в США она живёт в Нью-Йорке и владеет собственным брендом одежды Jahnkoy. В марте 2017 года Мария получила всемирную известность, став финалистом престижного конкурса молодых дизайнеров LVMH Prize.

Для моделей одежды, создаваемых Казаковой в коллаборации с германским концерном Puma, характерно смешение спортивного стиля и этнических мотивов Африки, крымских татар и американских индейцев. Название марки Jahnkoy сама дизайнер переводит с крымско-татарского как «деревня нового духа» (аналогично этимологии названия крымского города Джанкой). Forbes отмечает, что стоимость кроссовок от Казаковой может доходить до 2,6 тысячи долларов.

Рейтинг Forbes составлен по 20 номинациям, в каждую из которых вошли 30 молодых (в возрасте до 30 лет) знаменитостей, которых журнал называет визионерами и лидерами, способными трансформировать мир. Помимо Марии Казаковой, отмеченной в номинации «Искусство и стиль», в рейтинг вошли ещё два россиянина — это основатель криптовалюты Эфириум Виталий Бутерин (номинация «Финансы») и Артём Гольдман (номинация «Закон и политика»), создавший вместе с партнёром чатбот с искусственным интеллектом для помощи при получении визы в США.

Напомним, в июне 2016 года Forbes включил франшизы трёх новосибирских компаний в список из 25 самых выгодных в России.