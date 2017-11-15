 

Жители новосибирской улицы вооружились палками для борьбы со стаей бродячих собак

 15 ноября, 18:21
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Жители новосибирской улицы вооружились палками для борьбы со стаей бродячих собак
фото с сайта globallookpress.com

Жители улицы Вертковской на левом берегу Новосибирска столкнулись со стаей из восьми бродячих собак, городской центр по проблемам домашних животных не может отловить стаю уже полгода, узнал 15 ноября корреспондент Сиб.фм от местной жительницы Екатерины Водяницкой.

Жительница Новосибирска пожаловалась на агрессивную стаю бродячих собак на улице Вертковской. Стая увеличилась до восьми животных, начиная с июня 2017 года, отметили местные жители.

«Собаки живут возле гаражей, в последний месяц они стали окружать прохожих и лаять. Пока никого не укусили, но мы теперь берём палки и отгоняем их, когда идём с работы», — рассказала Сиб.фм местная жительница Екатерина Водяницкая.

По словам Екатерины, стая обитает в кустах возле шиномонтажной мастерской и гаражей. Женщина призналась, что несколько раз обращалась в Новосибирский центр по проблемам домашних животных, но муниципальные работники каждый раз не могли отловить бездомных собак.

Ранее пара бродячих собак покусала женщину с ребёнком во время возвращения из детского сада в Заельцовском районе. Женщина получила укус ноги и была вынуждена обратиться в больницу. По данным пострадавших, собаки обитают в овраге реки Ельцовки на территории бывшей стройки уже несколько месяцев.

Тогда специалисты Новосибирского центра по проблемам домашних животных при мэрии Новосибирска выехали на отлов утром 25 октября, но собаки скрылись на частной территории бывшей стройки.

Напомним, что в ноябре новосибирские волонтёры начали сбор средств на центр стерилизации бездомных собак — зоозащитники планируют отлавливать их, стерилизовать и вакцинировать.

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