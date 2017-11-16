177 новосибирских компаний получили штрафы за курилки

Новосибирский Роспотребнадзор оштрафовал 177 предприятий, индивидуальных предпринимателей и должностных лиц за нарушение антитабачного закона — сумма штрафов составила более 740 тысяч рублей, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Новосибирские компании получили штрафы за нарушение антитабачного закона с января по октябрь 2017 года. Инспекторы проверили соблюдение федерального закона от 23.02.2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствия потребления табака».

Нарушение запрета курения на территории, в помещениях и на объектах, продажа сигарет на расстоянии меньше ста метров до школ, детских садов и вузов стали самыми частыми нарушениями. По данным Роспотребнадзора, многие игнорировали знак о запрете курения.

В общей сложности 177 компаний и должностных лиц Новосибирска были оштрафованы на сумму более 740 тысяч рублей. Два раза инспекторы арестовывали товар и конфисковали 80 пачек иностранной табачной продукции. Два торговых павильона получили иски за нарушение требований к продаже сигарет.

Лабораторные исследования 61 пробы табачных изделий подтвердили соответствие требованиям Таможенного союза к качеству.

Напомним, что в октябре красноярскую школу оштрафовали за отсутствие знаков о запрете курения.