 

Снятая бурятскими кавээнщиками реклама унтов показалась федеральным СМИ безумной

 16 ноября, 19:24
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Снятая бурятскими кавээнщиками реклама унтов показалась федеральным СМИ безумной
Унты, фото с сайта globallookpress.com

Видеоролик, рекламирующий унты и снятый участниками бурятской команды КВН «Хара морин», привлёк внимание федеральных СМИ и был назван журналистами «безумным», узнал корреспондент Сиб.фм 16 ноября, ознакомившись с самим роликом и с реакцией на него в прессе.

Видео было размещено в социальной сети Instagram 15 ноября на странице улан-удэнской компании, производящей дизайнерские унты стоимостью от 17,5 тысячи рублей. Минутный ролик начинается с того, что компания молодых людей, стоящих на улице, неоправданно восхищается умениями одного из них подкидывать сигарету в рот, пить из пластиковой бутылки и бросать её на газон и тому подобным.

Далее раскрывается причина восхищения молодым человеком и его «талантами» — он купил себе новые унты и стал «пафосным». Обладатель завидной обуви прощается с группой сверстников и, широко расставляя ноги в стороны, уходит. Затем он, разговаривая по телефону, ставит ногу на капот автомобиля незнакомых ему парней, а когда те пытаются выскочить из машины, бросает им в салон свой телефон и удаляется. Сидящие в машине, вместо того чтобы догнать наглеца, восхищаются его унтами. Саундтреком к ролику стала известнейшая песня Smoke On The Water британской рок-группы Deep Purple, записанная в начале 1970-х годов.

«Безумию» бурятской рекламы поразились такие популярные новостные порталы как Lenta.ru, Life, интернет-издание Meduza, сайт государственного общественно-патриотического телеканала «Звезда» и другие. По выражению многих авторов СМИ, ролик «взорвал» интернет. При этом за сутки в Instagram видео набрало только около 10 тысяч просмотров, на портале YouTube — около 15 тысяч просмотров.

Напомним, в начале 2016 года реклама барнаульского магазина 90-х годов приобрела неожиданную популярность в социальных сетях.

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