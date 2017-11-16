 

Фиктивные воспитательницы обеспечили похищение 1,2 млн рублей в детском саду Новосибирска

 16 ноября, 12:31
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Фиктивные воспитательницы обеспечили похищение 1,2 млн рублей в детском саду Новосибирска
фото с сайта globallookpress.com

Новосибирский суд приговорил заведующую детским садом № 488 «Лебёдушка» к трём годам тюрьмы условно, женщина похитила более 1,2 млн рублей за счёт зарплаты пяти фиктивным сотрудницам, узнал 16 ноября корреспондент Сиб.фм у помощницы прокурора Советского района Марии Шеин.

Заведующая детским садом № 488 «Лебёдушка» Елена Табатчикова похитила более 1,2 млн рублей из зарплаты воспитательницам. Советский районный суд приговорил женщину к трём годам лишения свободы условно без штрафа и ограничения свободы по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

«Заведующая фиктивно оформила пять воспитательниц, все они написали заявления о перечислении зарплат на одну банковскую карту. С сентября 2009 года по октябрь 2015 года деньги поступали на счёт, и заведующая пользовалась ими по своему усмотрению», — рассказала Сиб.фм помощник прокурора Советского района Новосибирска Марина Шеин.

Детский сад «Лебёдушка» считается одним из лучших детсадов в районе Нижней Ельцовки, судя по отзывам на форуме Sibmama.ru. Десятки пользователей форума оставили только положительные отзывы о бывшей заведующей Елене Табатчиковой и воспитателях.

Напомним, в ноябре стало известно, что уголовное дело грозит воспитательнице за кормление щами с ложки в Томской области.

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