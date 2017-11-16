Филипп Киркоров и сибирские экс-губернаторы получили награды в Кремле

Президент вручил ордена и медали заслуженным людям России, среди которых певец Филипп Киркоров и бывшие главы регионов, оставившие свой пост в этом году; в список награждённых попали сибирские экс-губернаторы, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Кремля 16 ноября.

На торжественной церемонии вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля вместе с учёными, деятелями культуры, искусства, образования, космонавтами присутствовали сразу 11 экс-губернаторов. Все они ушли в отставку нынешней осенью в рамках прошедшей ротации. Среди них Владимир Городецкий, возглавлявший Новосибирскую область, Виктор Назаров, руководивший Омской областью, и Виктор Толоконский, занимавший пост губернатора Красноярского края. Президент поблагодарил бывших глав за проделанную работу.

«Хочу ещё раз выразить признательность бывшим руководителям регионов, которые сейчас переходят на новые участки работы. Уверен, ваш опыт, профессиональные качества обязательно будут востребованы на благо страны», — сказал Владимир Путин.

Экс-главы Новосибирской и Омской областей были удостоены Ордена Дружбы, а бывший руководитель Красноярского края Виктор Толоконский получил из рук главы государства Орден Александра Невского.

Также государственной наградой удостоился звезда российской эстрады Филипп Киркоров. Получив Орден Почёта, певец воспользовался возможностью сказать несколько слов:

«Эта награда для меня — знак того, что вы иногда слушаете музыку, которая для настроения. Я буду нести гордо этот орден и верить в то, что в нашей стране всё и так хорошо, а будет ещё лучше», — сказал артист.

Напомним, 2 ноября президент РФ Владимир Путин пообещал вручить государственные награды 11 губернаторам-отставникам, потерявшим свои посты начиная с конца сентября.