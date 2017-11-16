Хомяк помогал квартирным ворам на Алтае проникать в чужие квартиры

Полиция Барнаула разыскивает 10-летнюю девочку и взрослую женщину, которые подозреваются в квартирных кражах; в чужое жильё они проникали при помощи ручного хомяка, узнал корреспондент Сиб.фм 16 ноября из сообщения ГУ МВД по Алтайскому краю.

В данный момент правоохранителям известно о двух преступлениях, в которых главную роль сыграло миниатюрное животное. Оба раза школьница лет 10-11 подходила на улице к ровесницам и показывала хомячка в стеклянной банке. Затем девочка убеждала новых знакомых взять маленького питомца к себе домой. Под предлогом того, что она поможет уговорить и родителей, она приходила вместе с детьми в их квартиру, там в ходе общения со взрослыми располагала их к себе.

Девочка рассказывала, что учится в барнаульской гимназии № 22 и представлялась вымышленным именем. Войдя в доверие, хозяйка хомяка напрашивалась остаться поиграть в квартире, а когда взрослые выходили из дома, предлагала ровеснице игру в прятки.

Пока та пряталась, гостья, по версии сыщиков, обыскивала квартиру, находила ценные вещи и похищала их. После этого игра в прятки скоро заканчивалась, а девочка говорила, что ей нужно спешить домой, и уходила.

Благодаря камерам наружного наблюдения полицейским удалось установить, что на улице школьница подходила к взрослой женщине, и после этого они удалялись по направлению к одному из торговых центров города. Стражи порядка опубликовали на своём сайте фото и видео предполагаемых преступников и просят всех, кто узнал девочку или женщину, обратиться в полицию.

Напомним, в августе житель Алтая украл телевизор и уснул в обворованной квартире.