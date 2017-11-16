 

Мэр Новосибирска нашёл место для нового ЛДС около парка «Россия — Моя история»

 16 ноября, 12:07
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Мэр Новосибирска нашёл место для нового ЛДС около парка «Россия &mdash; Моя история»
Фото Алёны Мартыновой

Новосибирский мэр Анатолий Локоть предложил построить новый ледовый дворец спорта на территории Военного городка, рядом с парком-выставкой «Россия — Моя история», узнал корреспондент Сиб.фм из эфира радио «Комсомольская правда» 16 ноября.

По мнению Анатолия Локтя, самое подходящее для новой ледовой арены место в черте города — это территория Военного городка, где 12 ноября открылся мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история».

«Военный городок перестал быть военным объектом, но земля до сих пор не передана ни области, ни муниципалитету, пока ею распоряжается Минобороны, — отметил Локоть. — Я думаю, рано или поздно передача состоится, и у нас есть планы с развитием этой территории. У меня как у мэра предложение: рассмотреть площадку там, где был плац, под возможное строительство ЛДС. Транспорт рядом, коммуникации есть, значит, строительство будет дешевле, чем варианты, которые рассматривались. Площади позволяют, все коммуникации есть, строительство будет значительно дешевле».

Строительство нового ЛДС является обязательным условием для проведения в Новосибирске молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Ранее ледовую арену предлагалось построить на левом берегу Оби возле метромоста. Инвестор был готов строить на условиях перезонирования прилегающий территории под жилую застройку, но депутаты горсовета выступили против возведения нового жилого массива. Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников предложил искать новые места для строительства ЛДС.

Напомним, в ноябре Анатолий Локоть намеревался обсудить с хоккеистом Владиславом Третьяком строительство ледовой арены во время личной встречи в Новосибирске.

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