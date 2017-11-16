Московская компания выиграла миллиардный иск к «Алтайскому шинному комбинату»

Московская компания «Рента-профи» взыскала с «Алтайского шинного комбината» порядка 1 млрд рублей долгов по арендной плате, узнал 16 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения издания «Коммерсантъ».

Алтайский арбитражный суд полностью удовлетворил иск ООО «Рента-профи» к АО ПО «Алтайский шинный комбинат». Взысканный долг по арендной плате составил 973,8 млн рублей.

Как сообщает источник, изначально компания требовала с комбината 561 млн рублей, однако позднее изменила исковые требования.

«Алтайский шинный комбинат» был создан на базе обанкротившегося ОАО «Барнаульский шинный завод» в 2007 году. Выручка комбината в 2016 году составила 9,5 млрд рублей, чистая прибыль — 39 млн рублей. 100 % компании принадлежит московскому ООО «Инвестком».

ООО «Рента-профи» занимается предоставлением услуг при купле-продаже недвижимого имущества.

Напомним, в начале ноября стало известно, что Санкт-петербургская «Лента» выкупит 22 супермаркета у новосибирской ГК «Холидей».