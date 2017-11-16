Новосибирские продавцы сигарет получили награду правительства за «чистые берега»

Экологи новосибирского правительства наградили 12 компаний за вклад в экологию, маркетологи и продажники «Филип Моррис» выиграли в номинации «Чистые берега НСО», узнал 16 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы правительства и губернатора Новосибирской области.

Новосибирское правительство выбрало 12 компаний, улучшающих экологию и городскую среду. Всего в конкурсе «НовосибирскЭкоПром-2017» участвовали 50 предприятий.

Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Новосибирской области выбрал «ЭкоЛидером» производителя мясомолочной продукции ЗАО «Ирмень». В номинации «Экология окружающей среды» победила Западно-Сибирская железная дорога — филиал ОАО «РЖД», производителя топлива для ядерной энергетики ПАО «НЗХК» наградили за «Экологию производства».

Поставщик теплоэнергии для Новосибирска АО «СИБЭКО» оказался лучшим в сохранении природной флоры и фауны. Ведущая телекоммуникационная компания «Ростелеком» отметилась в переработке твёрдых бытовых отходов в номинации «Чистая планета».

Компании по переработке макулатуры «Сырьевая альтернатива» досталась награда «Экология и благотворительность». Новосибирский «Горводоканал» наградили за экологическую безопасность населения.

Компания-дистрибутор табачных изделий «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» была награждена за очистку берегов от мусора.

Специалисты экологического департамента также отметили в числе победителей три строительных компании: ООО «СЛК», «Миргород» и «Академ-развитие».

Напомним, в ноябре 177 новосибирских компаний получили штрафы за нарушение антитабачного закона.