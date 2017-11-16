Новосибирские учёные изобрели аналог эффективного лекарства от язвы

Специалисты Института химии твердого тела и механохимии СО РАН при участии коллег из Института ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН создали отечественную основу противоязвенных препаратов, узнал 16 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте Института ядерной физики.

Новосибирские химики синтезировали висмута трикалия дицитрат (ВТД), который входит в состав противоязвенных препаратов, направленых на борьбу с бактерией Helicobacter pylori, вызывающей язвенную болезнь. Работать над ним учёные начали в 1996 году. Заказ на разработку сделал Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик.

В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрировано пять патентов на эту фармацевтическую субстанцию, один из них принадлежит ИХТТМ СО РАН. На данный момент произведена первая партия субстрата весом 200 килограмм, до конца года планируется сделать ещё 1500 килограмм.

Производством лекарства на основе российской субстанции ВТД, получившего название «Витридинол», займется ООО «Велфарм». Таблетки могут появиться в аптеках уже в 2018 году. До этого самым эффективным экспертами считался голландский препарат «Де-Нол», однако российские учёные доработали и усовершенствовали технологию.

«Зарубежные компании используют субстанцию, легко растворимую в воде. Она требует применения обезвоженного этилового спирта на стадии таблетирования, что делает процесс производства пожароопасным, — отмечает руководитель группы синтеза порошковых материалов ИХТТМ СО РАН Юрий Юхин. — По разработанной нами технологии, после переработки исходного сырья получается растворимая или умеренно растворимая субстанция — это дает возможность проводить таблетирование с использованием воды».

С 2009 года ВТД впервые включили в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Напомним, в начале ноября стало известно, что новосибирские учёные создали препарат для остановки крови при операциях на сердце.