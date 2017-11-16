Новосибирские власти направят 100 млн рублей на поддержку экспорта

Правительство Новосибирской области выделит из областного бюджета около 100 млн рублей на меры поддержки экспорта, узнал корреспондент Сиб.фм 16 ноября из сообщения пресс-службы правительства региона.

16 ноября состоялось первое заседание Совета по развитию экспортной деятельности на территории Новосибирской области, который был создан по указанию врио губернатора Андрея Травникова.

«Правительство Новосибирской области уделяет тематике экспорта большое внимание: сегодня на первый план выходит не импортозамещение, а экспортное ориентирование. В настоящее время этой работе придаётся системный характер, — сказал первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков. — Правительство региона планирует оказание финансовой поддержки экспортёрам в размере не менее 100 млн рублей ежегодно. На 2018 год мы при проектировке бюджета эту сумму закладываем».

Знатков отметил, что Новосибирская область вошла в число 22 пилотных регионов по линии Российского экспортного центра. В регионе начали реализовывать утверждённый президентом России Владимиром Путиным приоритетный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта».

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области

«Среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область занимает пятое место по экспорту и первое место по импорту. За январь-сентябрь 2017 года экспортные операции осуществлялись с партнёрами из 108 стран мира. Правительство Новосибирской области оказывает содействие в продвижении продукции наших производителей на зарубежные рынки», — сообщила заместитель председателя правительства, министр экономического развития области Ольга Молчанова.

Участники заседания обсудили вопросы внедрения регионального экспортного стандарта, приоритеты кластерной политики с точки зрения развития экспорта, меры продвижения экспорта в рамках Таможенного Союза.

Стоит отметить, что за девять месяцев 2017 года экспорт Новосибирской области составил 1,356 млрд долларов, тогда как за аналогичный период 2016 года — 1,168 млрд долларов. Объём экспорта в страны дальнего зарубежья составил 987,2 млн долларов, в страны СНГ — 369,4 млн долларов. Основными покупателями продукции новосибирских предприятий на данный момент являются Китай (22,6 %), Казахстан (19,0 %), Германия (12,5 %), Болгария (5,1 %), Индия (3,7 %), США (3,3 %), Украина (2,8 %), Белоруссия (2,5 %), Республика Корея (2,5 %), Люксембург (2,4 %).

Напомним, в ноябре власти сообщили, что половина урожая в Новосибирской области, ставшего рекордным, уйдёт на экспорт.