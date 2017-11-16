Новосибирский учёный из «Вектора» стал лауреатом правительственной премии за обеззараживание воздуха

Сотрудник новосибирского научного центра «Вектор» Александр Сафатов стал лауреатом премии правительства РФ в области науки и техники, узнал 16 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения сайта «Наукоград-пресс».

Доктор технических наук Александр Сафатов возглавляет отдел биофизики и экологических исследований научного центра «Вектор». В составе коллектива московских учёных он работал над обеспечением биологической безопасности воздуха за счёт российской технологии обеззараживания воздуха «Поток».

«Технология „Поток“ основана на принципе биоинактивации, то есть полного уничтожения микроорганизмов без возможности их последующего оживления. Микроорганизмы, находящиеся в воздухе, уничтожаются за полсекунды за счёт воздействия на них постоянных электрических полей чередующейся полярности», — сообщает «Наукоград-пресс».

Данная технология может применяться в медицинских и образовательных учреждениях, на пищевых производствах, в местах массового скопления людей, а также в космической промышленности.

Распоряжение правительства о присуждении премии было подписано 25 октября.

Напомним, президент РФ наградил томского физика за безотходную основу томографов Новосибирска.