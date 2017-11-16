 

Новосибирский волонтёр выпустил комикс о том, как правильно покупать породистых кошек

 16 ноября, 13:31
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Новосибирский волонтёр выпустил комикс о том, как правильно покупать породистых кошек
Вислоухая кошка из приюта, фото предоставлено Имраном Тано

Зоозащитник из Новосибирска рассказал в картинках, к чему может привести покупка породистых животных у непроверенных продавцов, узнал 16 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «Злые зоозащитники. David Sheridan» в соцсети «ВКонтакте».

Зоозащитник Имран Тано в соавторстве с художницей из Санкт-Петербурга Витой Нова подготовил наглядное пособие по выбору породистого питомца. Авторы сделали акцент на необходимости удостовериться, что животное имеет все прививки и документы о принадлежности породе. Комикс вышел в в группе «Злые зоозащитники. David Sheridan» в соцсети «ВКонтакте» (осторожно, по ссылке ненормативная лексика).

Комикс рассказывает о нескольких парах, в которых молодые люди решили подарить своим девушкам котят. Парни, которые купили животных на птичьем рынке и от домашней кошки без документов, столкнулись с недобросовестностью продавцов и огорчили своих невест. В первом случае котёнок умер, а во втором лечение обошлось намного дороже покупки. Герой комикса по имени Олег подошёл к вопросу серьёзно, изучив тему разведения пород. Он подарил девушке уже кастрированного котёнка сфинкса пет-класса (от pet англ. питомец, класс животных, не предназначенных для разведения — прим. Сиб.фм).

Другой персонаж наглядного пособия по имени Вова нашёл котёнка в подъезде. Однако его невеста не оценила подарок, поэтому «Вова бросил Свету и сделал предложение ветеринару Оле», которая вылечила подобранное животное.

«Мы хотели поговорить о том, что хозяева домашних кошек, занимающиеся кустарным разведением, напрасно выставляют себя последней надеждой желающих найти породистого котёнка. Животных сейчас слишком много, и породу можно найти даже в приюте совершенно бесплатно. Граждане, конечно, могут взять животное у „плодильщика“, но тогда нужно понимать риски, с этим связанные. Питомец может быть носителем генетических заболеваний и инфекций, его лечение может обойтись дороже, чем покупка котёнка с документами в питомнике», — рассказал Имран Тано.

В конце волонтёры призвали не поддерживать рублём недобросовестных заводчиков и подумать над выбором питомца в приюте.

Напомним, в июне комикс о правильном разведении кошек нарисовал зоозащитник из Новосибирска.

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