Обвал траншеи привёл к гибели рабочего на строительстве дороги к Универсиаде-2019 в Красноярске

Один рабочий погиб и ещё один пострадал во время земляных работ по строительству новой автомагистрали в Красноярске, узнал корреспондент Сиб.фм 16 ноября из сообщения регионального следкома.

Трагедия произошла 15 ноября в 16:30 по местному времени при прокладке ливневой канализации в районе улицы Волочаевской, которая реконструируется к зимней Универсиаде-2019, чтобы связать основные спортивные объекты с четвёртым мостом через Енисей и правобережьем города.

В ходе строительных работ осыпалась земляная стена траншеи, в результате под завалом погиб 47-летний работник ООО «Сибтрансспецстрой». Ещё один 49-летний мужчина был госпитализирован в больницу в тяжёлом состоянии. Следственный комитет начал проверку по факту гибели людей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 17 октября в Иркутске при обвале траншеи для канализационных труб погибли два гражданина Узбекистана, ещё два их соотечественника получили травмы.