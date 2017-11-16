 

Подчинённые Тулеева проигнорируют запрет губернатора Хакасии помогать отшельнице Агафье Лыковой

 16 ноября, 11:12
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Подчинённые Тулеева проигнорируют запрет губернатора Хакасии помогать отшельнице Агафье Лыковой
Фото предоставлено пресс-службой мвд россии по сфо

Власти Кузбасса продолжат оказывать шефскую помощь отшельнице Агафье Лыковой, проживающей в заповедной зоне на территории соседней Хакасии, несмотря на запрет главы этого региона, узнал корреспондент Сиб.фм 16 ноября из сообщения агентства «Интерфакс-Сибирь».

Это заявление от неназванного представителя пресс-службы администрации Кемеровской области стало реакцией на критику со стороны губернатора Хакасии Виктора Зимина. 14 ноября во время прямой линии, отвечая на вопрос жителя Кировской области, Зимин рассказал, что запретил пролёты на вертолётах со стороны Кузбасса в заповедник «Хакасский», где живёт Лыкова.

По словам главы Хакасии, такие перелёты незаконны, а помощь, оказываемая отшельнице по указанию губернатора Кузбасса Амана Тулеева, «позорит» Хакасию. Зимин также рассказал, что сам лично негативно относится к Лыковой, поскольку та не имеет заслуг перед государством, однако на помощь ей тратятся «миллионы».

«Думаю, что мы найдём способ продолжать эту добрую традицию. Как можно запретить дружить? Если бы власти Хакасии оказывали системную помощь, реагировали на проблемы и редкие просьбы Лыковой, то Кузбассу не было бы необходимости вмешиваться», — заявили в пресс-службе администрации Кемеровской области.

Напомним, в марте Лыкова в очередной раз, несмотря на свои болезни и возраст, отказалась покидать таёжную заимку в труднодоступном районе Хакасии.

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