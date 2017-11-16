После звонка журналиста Сиб.фм общественники получили ответ минздрава о нехватке вакцин

Активисты «Гражданского патруля» обратили внимание на дефицит вакцины от полиомиелита в Новосибирской области, узнал 16 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице в соцсети «ВКонтакте» руководителя общественной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова.

В конце октября «Гражданский патруль» обратился к жителям Новосибирска с просьбой сообщать обо всех случаях нехватки вакцин от полиомиелита. Поводом стали жалобы на эту проблему, поступившие от жителей других регионов.

По итогам активисты получили информацию, что в новосибирских школах раздают бланки отказа от прививок. Родителям предлагают отказаться не только от противополиомиелитной вакцины, но и от прививок против кори, паротита, краснухи, дифтерии и столбняка.

«Всё это может свидетельствовать о системных провалах в работе министерства. Обращаемся к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой взять ситуацию на контроль», — написал на своей странице лидер общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Общественник заявил, что организация дважды обращалась в новосибирский минздрав и не получила ответа на свои запросы.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Новосибирской области Александра Малыгина сообщила корреспонденту Сиб.фм, что отправила ответ на запрос Антонова 7 ноября. Она объяснила, что проблема с поставками вакцин от полиомиелита общероссийская.

После звонка журналиста в минздрав Ростислав Антонов сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что в 11:00 16 ноября получил ответ, датированный 7 ноября. В нём министерство сообщило, что из 100 тысяч вакцин от полиомиелита в 2017 году в Новосибирскую область на 4 сентября было поставлено всего 2,3 тысячи доз.

Напомним, в октябре стало известно, что сибирские учёные начали работу над препаратом от вирусов Эбола и Марбург.