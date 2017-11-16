 

После звонка журналиста Сиб.фм общественники получили ответ минздрава о нехватке вакцин

 16 ноября, 12:58
были упомянуты
подходящие темы
После звонка журналиста Сиб.фм общественники получили ответ минздрава о нехватке вакцин
Фото с сайта pixabay.com

Активисты «Гражданского патруля» обратили внимание на дефицит вакцины от полиомиелита в Новосибирской области, узнал 16 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице в соцсети «ВКонтакте» руководителя общественной организации «Гражданский патруль» Ростислава Антонова.

В конце октября «Гражданский патруль» обратился к жителям Новосибирска с просьбой сообщать обо всех случаях нехватки вакцин от полиомиелита. Поводом стали жалобы на эту проблему, поступившие от жителей других регионов.

По итогам активисты получили информацию, что в новосибирских школах раздают бланки отказа от прививок. Родителям предлагают отказаться не только от противополиомиелитной вакцины, но и от прививок против кори, паротита, краснухи, дифтерии и столбняка.

«Всё это может свидетельствовать о системных провалах в работе министерства. Обращаемся к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову с просьбой взять ситуацию на контроль», — написал на своей странице лидер общественной организации «Гражданский патруль» Ростислав Антонов.

Общественник заявил, что организация дважды обращалась в новосибирский минздрав и не получила ответа на свои запросы.

Пресс-секретарь министерства здравоохранения Новосибирской области Александра Малыгина сообщила корреспонденту Сиб.фм, что отправила ответ на запрос Антонова 7 ноября. Она объяснила, что проблема с поставками вакцин от полиомиелита общероссийская.

После звонка журналиста в минздрав Ростислав Антонов сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что в 11:00 16 ноября получил ответ, датированный 7 ноября. В нём министерство сообщило, что из 100 тысяч вакцин от полиомиелита в 2017 году в Новосибирскую область на 4 сентября было поставлено всего 2,3 тысячи доз.

Напомним, в октябре стало известно, что сибирские учёные начали работу над препаратом от вирусов Эбола и Марбург.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Моё тело — общественное дело

 20 октября, 11:22 • колонка
Вячеслав Комбаров
научный сотрудник отдела социальных проблем ИЭОПП СО РАН
Социолог о том, почему «Инстаграм» позволяет людям чувствовать социализацию и куда ведёт мода на здоровый образ жизни.
 8 сентября, 17:15 • репортаж

Королевы на колясках

Репортаж с четвёртого конкурса красоты для девушек в инвалидных колясках «Мисс Интеграция».
 29 августа, 13:39 • интервью

Мышиных дел мастер

Какие генетические исследования перспективны и почему оптимально делать их на мышах.
самое популярное
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 3 ноября, 08:04 • новость

Новосибирские хирурги спасли юношу с почти сгнившим сердцем

Хирурги Новосибирской клиники имени Мешалкина удалили последствия острого инфекционного эндокардита, сердце 22-летнего пациента почти полностью пострадало от сепсиса.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 7 ноября, 16:49 • новость

Новосибирский ОМОН собрал селфи вместо наркотиков на вечеринке богемы в Академгородке

Отряд новосибирской наркополиции обыскал посетителей закрытой вечеринки «Инфляция кайфов» в костюмах киногероев, полицейские сделали селфи с «Медузой».
присоединяйтесь!
    