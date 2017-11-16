 

Звезда латиноамериканского рэпа Residente посвятил песню тувинским корням

 16 ноября, 17:32
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Звезда латиноамериканского рэпа Residente посвятил песню тувинским корням
Фото с сайта remezcla.com

Пуэрториканский рэпер Residente из Calle 13 записал сольный альбом по следам своего ДНК, одна из 13 песен была написана после посещения Сибири, узнал 16 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения Washington Post.

Пуэрториканский рэпер из Нью-Йорка Residente выпустил одноимённый сольный альбом, посвящённый родственным корням. Два года музыкант путешествовал в те места, где жили его предки по ДНК: Сибирь, Китай, Армению, африканскую Гану и другие регионы.

«Этот проект действительно был чем-то личным, и я хотел почувствовать что-то огромное внутри меня, ну вы понимаете. И теперь, когда я это сделал, я чувствую, что способен на всё... Я чувствую себя более свободным», — сообщил Washington Post рэпер Residente, урождённый Рене Перес.

Первый сингл с нового альбома Residente — «Sonos Anormales» был записан за две недели в Кызыле, столице Тувы. Ранее тест ДНК показал музыканту наличие 6 % генов коренных сибиряков в его организме. В записи принял участие тувинский музыкальный коллектив «Чиргилчин» ( русский перевод — «Мираж»), призёр Международных конкурсов горлового пения.

Критики отмечают, что альбом Residente получился настолько эклетичен, что организаторы латиноамериканского «Грэмми» отнесли его сразу к трём жанрам — urban, alternative и tropical music. Музыка для песен была записана в соавторстве с братом артиста Эдуардо Кабра.

Residente — один из восьми фаворитов латиноамериканского «Грэмми», но после успеха первого сольного альбома музыкант признался, что доволен своим творчеством в принципе.

Нaпомним, что в ноябре новосибирские рэперы Lentos & Dым выпустили клип с «марсианским» Алтаем.

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