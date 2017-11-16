 

Тёплая погода порадует жителей Новосибирска на выходных

 16 ноября, 16:21
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Тёплая погода порадует жителей Новосибирска на выходных
Фото Алёны Мартыновой

На выходных в Новосибирской области температура воздуха прогреется до +2 °С, но потепление будет кратковременным, сообщил корреспонденту Сиб.фм пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин 16 ноября.

Как отметил Ягудин, с 17 по 19 ноября Новосибирскую область ждёт повышение температуры до +2 °С, снегопады, метели, порывистый ветер и гололёд.

18 ноября температура воздуха будет достигать −3...+2 °С днём, возможен мокрый снег. Также тёплая погода продержится 19 ноября, а в начале следующей недели ожидается очередная волна холода.

«Сегодня волна холода яркая — мороз по нашей области достигает −20...-28 °С. И дальше последует резкое изменение погоды», — сказал Ренад Ягудин.

Напомним, 10 ноября гидрометцентр сделал прогноз погоды в Новосибирске на 10 дней вперёд.

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