Томский вуз научит студентов из Египта работе на атомных станциях

В Томск прибыла первая партия египетских студентов, которых будут обучать работе на атомных электростанциях, часть практических дисциплин иностранцы будут проходить на исследовательском ядерном реакторе Томского политехнического университета, узнал корреспондент Сиб.фм 16 ноября из сообщения вуза.

О совместном обучении студентов из Египта томский вуз и Египетско-российский университет договорились ещё в 2015 году. За это время египетская сторона провела отбор кандидатов, составила и согласовала учебный план, рассчитанный на 5,5 года. Первые три года студенты получали необходимые базовые знания в Египте и только сейчас прибыли в Томск, где обучение будет продолжено на английском языке.

Учебная программа реализуется под патронажем госкорпорации «Росатом». Предполагается, что подготовленные в России специалисты будут работать в дальнейшем на двублочной АЭС в Египте, которая в данный момент строится при участии российских атомщиков.

Особенностью обучения египтян в Томске станет возможность проходить практику на учебном ядерном реакторе. ТПУ — единственный российский университет, в котором есть такой действующий учебно-исследовательский комплекс.

В перспективе ТПУ рассчитывает наладить взаимодействие с египетской стороной и в сфере солнечной энергетики. В силу особенностей климата Египет оценивается томскими учёными как крайне перспективная площадка для отработки таких технологий.

Напомним, в июне сообщалось, что в Томской области будет создан центр по переработке твёрдых радиоактивных отходов.