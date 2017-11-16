 

Жители Новосибирска смогут выиграть билеты на супершоу «Легенды Ретро FM» в Москве

 16 ноября, 17:15
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Жители Новосибирска смогут выиграть билеты на супершоу «Легенды Ретро FM» в Москве
Фото из сообщества «Ретро FM» в социальной сети «ВКонтакте»

Слушатели «Ретро FM» в Новосибирске получат шанс выиграть билеты на одно из самых масштабных постановочных шоу России — фестиваль «Легенды Ретро FM», узнал корреспондент Сиб.фм 16 ноября из сообщения организаторов розыгрыша.

Фестиваль пройдёт 9 декабря в московском концертном зале «Олимпийский» и соберёт на своей сцене российских и зарубежных звёзд сразу трёх десятилетий — 70-х, 80-х и 90-х годов. Специально для участия в «Легендах Ретро FM» в Москву приедет солист популярнейшей в своё время группы Modern Talking Томас Андерс, шведский исполнитель Доктор Албан, немецкая звезда диско Сандра, финалист Евровидения-1998 Дана Интернэшнл, обновлённый испанский поп-дуэт Baccara и другие легендарные коллективы.

Из отечественных исполнителей на сцене фестиваля выступят Юрий Шатунов, Олег Газманов, Валерий Сюткин, Татьяна Овсиенко, Леонид Агутин и Игорь Саруханов. По традиции, не менее пяти артистов примут участие в «Легендах Ретро FM» впервые. Имена нескольких звёзд, выступление которых станет сюрпризом, организаторы держат в секрете.

Чтобы выиграть путёвку, которая включает в себя перелёт до Москвы, проживание в столице и два билета на фестиваль, слушателям «Ретро FM» в Новосибирске необходимо дозвониться в эфир шоу «Феличита» по номеру 362-07-97 и правильно выполнить задания ведущего. Тот, кто правильно ответит на все вопросы, получит путёвку в финал акции (она проводится для лиц старше 12 лет).

Грандиозный завершающий этап проекта состоится 30 ноября в новосибирском ресторане «Максимилианс» и сам по себе станет праздником для всех финалистов. Кроме главного приза — билетов на фестиваль «Легенды Ретро FM» — организаторы конкурса разыграют ещё множество приятных подарков. Генеральным партнёром проекта выступает федеральная сеть фитнес-клубов «X-Fit», которая представлена в Новосибирске двумя клубами премиум-формата: первый из них открыт на площади Маркса в доме № 7, второй готовится к открытию по адресу: улица Кирова, дом 23.

Напомним, в конце сентября группа компаний «Выбери радио» в Новосибирске объявила о поиске «принцессы» на полный рабочий день.

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