 

Абоненты Tele2 в Сибири получат 10 Гб интернет-трафика в подарок при покупке смартфона

 17 ноября, 12:53
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Абоненты Tele2 в Сибири получат 10 Гб интернет-трафика в подарок при покупке смартфона
Фото предоставлено пресс-службой Tele2

Оператор мобильной связи Tele2 объявил о старте акции «Бонус 10 Гб при покупке 4G-смартфонов Tele2», благодаря которой клиенты компании смогут получить в подарок бесплатный пакет интернет-трафика, узнал корреспондент Сиб.фм 17 ноября из сообщения компании.

Бонус ждёт покупателей смартфонов Tele2 Midi LTE, Tele2 Maxi LTE и Tele2 Maxi Plus. Чтобы получить дополнительный объём интернета в подарок, необходимо до 23 января 2018 года приобрести один из брендированных смартфонов с поддержкой LTE в интернет-магазине или салонах связи Tele2.

В акции «Бонус 10 Гб при покупке 4G-смартфонов Tele2» могут принять участие абоненты всех открытых к подключению и переходу тарифов линейки «Мой Tele2». Срок действия пакета — 30 дней с момента подключения.

Услуга «Бонус 10 Гб» заработает в течение трёх дней после активации SIM-карты Tele2 в первом слоте аппарата. Пользователи получат SMS о подключении опции и увидят её в личном кабинете и в приложении «Мой Tele2» в списке подключённых услуг.

Бонусные 10 Гб интернета расходуются в первую очередь, неиспользованный трафик на следующий месяц не переносится. Для проверки остатка бонусного пакета необходимо набрать бесплатную USSD-команду *155*00#.

Как отмечают в компании, по итогам сентября доля 4G-устройств, зарегистрированных в сети Tele2, выросла за последний год на 13 процентных пунктов и составила около четверти от общего количества устройств. Наибольший прирост таких аппаратов показала Москва, где проникновение 4G-устройств составило уже 50 %. В интернет-магазине Tele2 лидером продаж среди брендированного оборудования является смартфон Tele2 Midi LTE Black.

Напомним, с ноября сибирские пользователи Tele2 могут обменять неиспользованные минуты голосового общения на гигабайты интернета.

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