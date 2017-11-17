 

Братский детский сад потребовал провести новогодний утренник без супергероев

 17 ноября, 07:53
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Братский детский сад потребовал провести новогодний утренник без супергероев
Фото с сайта forum.grodno.net

В одном из детских садов Братска руководство запретило наряжать воспитанников на новогодние утренники в костюмы западных супергероев; персонами нон грата стали Бэтмен, Человек-паук, роботы-трансформеры и прочие, узнал корреспондент Сиб.фм с сайта «Байкал Инфо» 17 ноября.

После выдвинутого администрацией детского сада требования новогоднего дресс-кода родители разделились на два «лагеря»: одни согласны с решением, потому что «бэтмены — это западная культура, а у нас есть своя замечательная», другие же считают это ущемлением прав и полным абсурдом.

В департаменте образования города Братска журналистам пояснили, что подобная инициатива исходит от самого руководства детского сада, а не в целом от муниципалитета. Оспорить данные решения сложно, особенно если требования к внешнему виду воспитанников образовательного учреждения прописаны в локальных актах.

Напомним, в мае в Туве бывший замдиректора по воспитательной работе избил ученика 11-го класса за нарушение дресс-кода.

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