Братский детский сад потребовал провести новогодний утренник без супергероев

В одном из детских садов Братска руководство запретило наряжать воспитанников на новогодние утренники в костюмы западных супергероев; персонами нон грата стали Бэтмен, Человек-паук, роботы-трансформеры и прочие, узнал корреспондент Сиб.фм с сайта «Байкал Инфо» 17 ноября.

После выдвинутого администрацией детского сада требования новогоднего дресс-кода родители разделились на два «лагеря»: одни согласны с решением, потому что «бэтмены — это западная культура, а у нас есть своя замечательная», другие же считают это ущемлением прав и полным абсурдом.

В департаменте образования города Братска журналистам пояснили, что подобная инициатива исходит от самого руководства детского сада, а не в целом от муниципалитета. Оспорить данные решения сложно, особенно если требования к внешнему виду воспитанников образовательного учреждения прописаны в локальных актах.

Напомним, в мае в Туве бывший замдиректора по воспитательной работе избил ученика 11-го класса за нарушение дресс-кода.