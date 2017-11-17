ФСБ возбудила два уголовных дела против директора красноярской филармонии

Руководитель красноярской краевой филармонии Юлия Кулакова стала фигурантом двух уголовных дел о растрате, возбуждённых следователями ФСБ, узнал корреспондент Сиб.фм 17 ноября из сообщения силового ведомства.

В ФСБ отмечают, что директор учреждения написала явку с повинной, в которой призналась в участии в мошеннической схеме по хищению средств, принадлежащих филармонии и министерству культуры Красноярского края. Ранее уголовные дела были возбуждены в отношении заместителя Кулаковой по коммерческой деятельности и начальника юридического отдела филармонии. Следствие полагает, что подозреваемые вывели через подконтрольную им фирму около 10 млн бюджетных рублей.

В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении Кулаковой. Уголовное дело в отношении неё возбуждено по части 3 статьи 160 УК РФ «Растрата, совершённая лицом с использованием своего служебного положения, а равно и в крупном размере». Максимальная санкция статьи — шесть лет лишения свободы.

Напомним, в начале ноября ФСБ сообщила о том, что в деле о хищениях бюджетных средств в красноярской филармонии фигурирует имя всемирно известного оперного певца, уроженца Красноярска Дмитрия Хворостовского.