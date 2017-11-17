 

Глава республики Алтай премирует охотников за отстрел нападающих на овец волков

 17 ноября, 12:05
были упомянуты
подходящие темы
Глава республики Алтай премирует охотников за отстрел нападающих на овец волков
фото с сайта globallookpress.com

Удвоить финансирование борьбы с волками, от нападения которых страдает скот местных жителей и фермеров распорядился глава республики Алтай, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра правительства региона 17 ноября.

Проблема с регулированием численности волков, которые нападают на домашний скот, в регионе стоит на контроле уже долгое время. Особенно остро проблема стоит в Улаганском, Онгудайском, Кош-Агачском, Шебалинском районах.

На очередном заседании правительства региона кабинет министров вновь обсудил проблему по урегулированию численности волков, терроризирующих отдалённые высокогорные села республики. Глава республики Алтай Александр Бердников отметил, что за последние годы финансирование мероприятий по отстрелу хищников возросло с 800 тысяч рублей до 1,8 млн рублей.

За уничтожение волков охотникам выплачивается денежная премия в размере 3 тысяч рублей за голову. Дополнительное поощрение выплачивается в Кош-Агачском районе из средств местного бюджета — по 2,5 тысячи рублей за особь.

«В 2017 году на премирование охотников, занимающихся уничтожением волков, дополнительно выделить из бюджета ещё 1 млн рублей, а в бюджет 2018 года заложить вдвое большую сумму — 3,6 млн рублей», — сообщил о принятом решении Александр Бердников.

С наступлением осенне-зимнего периода для борьбы с волками увеличено количество бригад охотников-волчатников во главе с государственными инспекторами до 50, количество охотников-волчатников — до 283 человек. Всего в 2017 году охотники на территории республики отстреляли 506 особей волка.

Кроме того, принято решение о введении специальных сотрудников в комитете по охране окружающей среды — волчатников, которые будут заниматься охотой на волков на постоянной, профессиональной основе.

«Мы готовы принять разумные идеи и выделить финансирование в объёмах, необходимых, чтобы эту ситуацию кардинально переломить. Недопустимо, когда крестьянин растит корову три года, а их несколько за ночь задирают волки», — подчеркнул руководитель республики.

На ноябрь 2017 года численность волков в республике Алтай оценивается в 1 071 особь, в 2016 году эта цифра составляла 1 044 особи.

Напомним, в декабре 2016 года трое жителей Кемеровской области стали жертвами нападения сбежавшего из неволи волка, которого местный фермер использовал для натаскивания собак.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 31 октября, 12:38 • статья

Только чёрному коту и Хеллоуин

Все любят котиков. Даже сатанисты. Особенно чёрных и особенно в Хеллоуин. Рассказываем, кому праздник дарит конфеты, а у кого забирает жизнь.
 10 октября, 11:20 • короче

Короче: брошенные на даче

Постепенно люди закрывают для себя дачный сезон, собирают урожай, забирают обратно в свои квартиры все нужные вещи. Но оставляют при этом своих питомцев. Корреспондент Сиб.фм разобрался в ситуации и объяснил, что делать, если вы хотите помочь.
 4 октября, 10:45 • репортаж

Оно ходит!

Репортаж с благотворительного фестиваля, проведённого Центром реабилитации птиц. Как соседствуют пауки, еноты, ящерицы, птицы и лягушки.
самое популярное
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 3 ноября, 17:57 • новость

Жительница Иркутска предложила на «Авито» рукописный Коран за 4 млн рублей

Владелица Корана продаёт книгу за 4 млн рублей на «Авито» в Иркутске; женщина получила её в подарок от знакомого.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 7 ноября, 16:49 • новость

Новосибирский ОМОН собрал селфи вместо наркотиков на вечеринке богемы в Академгородке

Отряд новосибирской наркополиции обыскал посетителей закрытой вечеринки «Инфляция кайфов» в костюмах киногероев, полицейские сделали селфи с «Медузой».
присоединяйтесь!
    