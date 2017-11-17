Глава республики Алтай премирует охотников за отстрел нападающих на овец волков

Удвоить финансирование борьбы с волками, от нападения которых страдает скот местных жителей и фермеров распорядился глава республики Алтай, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-центра правительства региона 17 ноября.

Проблема с регулированием численности волков, которые нападают на домашний скот, в регионе стоит на контроле уже долгое время. Особенно остро проблема стоит в Улаганском, Онгудайском, Кош-Агачском, Шебалинском районах.

На очередном заседании правительства региона кабинет министров вновь обсудил проблему по урегулированию численности волков, терроризирующих отдалённые высокогорные села республики. Глава республики Алтай Александр Бердников отметил, что за последние годы финансирование мероприятий по отстрелу хищников возросло с 800 тысяч рублей до 1,8 млн рублей.

За уничтожение волков охотникам выплачивается денежная премия в размере 3 тысяч рублей за голову. Дополнительное поощрение выплачивается в Кош-Агачском районе из средств местного бюджета — по 2,5 тысячи рублей за особь.

«В 2017 году на премирование охотников, занимающихся уничтожением волков, дополнительно выделить из бюджета ещё 1 млн рублей, а в бюджет 2018 года заложить вдвое большую сумму — 3,6 млн рублей», — сообщил о принятом решении Александр Бердников.

С наступлением осенне-зимнего периода для борьбы с волками увеличено количество бригад охотников-волчатников во главе с государственными инспекторами до 50, количество охотников-волчатников — до 283 человек. Всего в 2017 году охотники на территории республики отстреляли 506 особей волка.

Кроме того, принято решение о введении специальных сотрудников в комитете по охране окружающей среды — волчатников, которые будут заниматься охотой на волков на постоянной, профессиональной основе.

«Мы готовы принять разумные идеи и выделить финансирование в объёмах, необходимых, чтобы эту ситуацию кардинально переломить. Недопустимо, когда крестьянин растит корову три года, а их несколько за ночь задирают волки», — подчеркнул руководитель республики.

На ноябрь 2017 года численность волков в республике Алтай оценивается в 1 071 особь, в 2016 году эта цифра составляла 1 044 особи.

Напомним, в декабре 2016 года трое жителей Кемеровской области стали жертвами нападения сбежавшего из неволи волка, которого местный фермер использовал для натаскивания собак.