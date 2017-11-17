 

Камеры наблюдения появятся в детсаду Томской области после случая насилия над ребёнком

 17 ноября, 13:16
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Камеры наблюдения появятся в детсаду Томской области после случая насилия над ребёнком
Фото с сайта globallookpress.com

Администрация закрытого города Северска в Томской области приняла решение установить видеокамеры во всех младших группах детских садов, после того, как в одном из них воспитатель насильно кормила ребёнка, узнал корреспондент Сиб.фм 17 ноября из сообщения мэрии.

Решение было принято на встрече главы городской администрации Николая Диденко с руководителями детских садов Северска. Поводом для экстраординарных мер послужил случай ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудником сада № 40, попавший на видео.

Как уточняет агентство «Интерфакс-Сибирь», речь идёт о видеоролике, на котором воспитатель в детсаду насильно кормит девочку, при этом она кричит на ребёнка: «Глотай!», «Не хочешь по-хорошему?» По данным местных СМИ, видеоролик в интернет выложила няня детского сада, за что впоследствии была уволена руководством учреждения. Следком по Томской области начал проверку по факту насилия над ребёнком по признакам преступления, предусмотренного статьёй 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Технические работы по установке камер видеонаблюдения в Северске начнутся в первые дни 2018 года, на эти цели из городского бюджета планируется выделить около 3,5 млн рублей. Всего в городе насчитывается 24 детских сада, ясельные группы которых посещают 1 915 малышей.

Напомним, в марте томская прокуратура выписала штрафы для детского сада и школы за слежку в интернете.

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