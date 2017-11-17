Математики и медики из Красноярска создали цветные снимки внутренних органов

Учёные разработали алгоритм, который позволит врачам на 25 % точнее определять неоднородности в тканях, оценить местоположение очагов заболевания, его контуры и размеры, узнал корреспондент Сиб.фм 17 ноября из сообщения пресс-службы Красноярского научного центра.

Традиционные медицинские снимки внутренних органов имеют низкое качество, то есть изображение содержит много шумов (разноцветные точки или зернистость). При помощи алгоритма, разработанного сибирскими учёными-математиками, на этапе обработки изображения этот шум получится существенно уменьшить. Новое качество изображения позволяет провести цветовое кодирование на различных масштабах и сформировать цветное изображение внутренних органов. В результате врачи смогут получать более полную картину заболевания.

«„Раскрашивая“ разными цветами области поражения ткани на различных масштабах, мы с соавторами выяснили, что алгоритмическое цветовое кодирование позволяет выявить тонкие особенности строения тканей», — рассказал доктор технических наук, ведущий научный сотрудник Института вычислительного моделирования Красноярского научного центра Константин Симонов.

Методика разработана силами нескольких научных организаций: Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр СО РАН», Сибирского государственного аэрокосмического университета и Сибирского федерального университета. Результаты исследований опубликованы международным изданием Springer Science.

Учёные-медики, принимавшие участие в проекте, говорят, что новый метод будет полезен для специалистов в области урологии и пластической хирургии. Благодаря «цветному» изображению врачи смогут спланировать хирургическое вмешательство более точно, а наблюдение за регенерацией тканей станет наглядней и эффективней.

Области применения новой разработки не исчерпываются этими двумя направлениями: алгоритм по улучшению качества снимков можно использовать в магнитно-резонансной томографии (МРТ), ультразвуковой визуализации и рентгене. Кроме того, такой метод обработки может пригодится в других предметных областях, например, в геологии.

Напомним, что в октябре красноярские учёные создали цифровые лекарства для лечения онкологических заболеваний.