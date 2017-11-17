 

Мэрия Красноярска заказала устройства для защиты секретных переговоров от прослушки

 17 ноября, 17:29
были упомянуты
подходящие темы
Мэрия Красноярска заказала устройства для защиты секретных переговоров от прослушки
Фото с сайта globallookpress.com

Власти Красноярска закупили средства защиты информации на сумму 225 340 рублей, которыми оборудуют помещение для важных переговоров, рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник отдела по взаимодействию со СМИ красноярской мэрии Михаил Каргаполов 17 ноября.

Департамент муниципального заказа мэрии Красноярска подвёл итоги аукциона на закупку устройств защиты информации на сумму 225 340 рублей за счёт городского бюджета.

Согласно данным портала госзакупок, администрация города заказала устройство защиты телефонов стоимостью 7 122,10 рубля, средство активной защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений и наводок за 23 244,75 рубля, три генератора-аудиоизлучателя по 3 307,83 рубля каждый, 56 генераторов-виброизлучателей по 3 013,98 рубля, блок питания и управления для системы защиты речевой информации стоимостью 16 266,78 рубля.

Компания «Центр безопасности Сибири», зарегистрированная в Красноярске в 2005 году, была единственным участником торгов. По этой причине комиссия признала аукцион несостоявшимся. Однако члены комиссии приняли решение заключить контракт с этой компанией.

Михаил Каргаполов пояснил корреспонденту Сиб.фм, чем обоснована актуальность приобретения средств защиты информации для администрации города.

«В соответствиии с Федеральным законом „О государственной тайне“, мы обязаны аттестовать одно из помещений для проведения необходимых переговоров. До конца года аппаратура, в соответствии с контрактом, будет установлена. Этим помещением будет пользоваться мобилизационный отдел мэрии, занимающийся вопросами гражданской обороны. Такие отделы есть во всех муниципалитетах», — сказал он.

Напомним, в мае на сайте госзакупок мэрия Красноярска опубликовала информацию о закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец на 100 тысяч рублей, причём стоимость туалетной бумаги составила 150 рублей за рулон.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 10 ноября, 11:20 • статья

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Какие ошибки водителей приводят к детскому травматизму на дорогах и для чего нужны детские автогородки.
 17 октября, 16:35 • тест

Тест: будущие губернаторы или белые ходоки?

Пройдите тест Сиб.фм и узнайте, чем назначенные временно исполняющими обязанности губернаторов в 11 субъектов РФ похожи на персонажей «Игры престолов».

От соли к криптовалюте

 11 октября, 12:06 • колонка
Сергей Ивлев
эксперт в области бизнес-управления
самое популярное
 7 ноября, 18:33 • новость

Жители Новосибирской области начали сбор подписей против «золотого парашюта» для Городецкого

Против выплаты «золотого парашюта» размером 1,6 млн рублей экс-губернатору Новосибирской области Владимиру Городецкому выступили жители Новосибирска, оставившие свои подписи под петицией.
 9 ноября, 06:30 • новость

Новосибирское правительство ответило на петицию против «золотого парашюта» для Городецкого

Экс-губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий получит компенсацию размером 1,6 млн рублей за неиспользованные отпуска, заявили в пресс-службе губернатора после публикации петиции против «золотого парашюта» для бывшего главы региона.
 10 ноября, 15:50 • новость

Гидрометцентр сделал прогноз погоды на 10 дней в Новосибирской области

В Новосибирской области в ближайшие 10 дней ожидаются морозы до −20 °С, снегопады и метели.
 15 ноября, 12:49 • новость

Губернатор Хакасии запретил подчинённым Тулеева прилетать к отшельнице Агафье Лыковой

Глава Хакасии Виктор Зимин запретил пролёты вертолётов с территории соседней Кемеровской области в заповедник «Хакасский», где проживает известная отшельница-старовер Агафья Лыкова.
 7 ноября, 16:49 • новость

Новосибирский ОМОН собрал селфи вместо наркотиков на вечеринке богемы в Академгородке

Отряд новосибирской наркополиции обыскал посетителей закрытой вечеринки «Инфляция кайфов» в костюмах киногероев, полицейские сделали селфи с «Медузой».
 13 ноября, 12:19 • новость

Новосибирский коллекционер выкупил все модели суперкаров Marussia

Бизнесмен из Новосибирска приобрёл шесть суперкаров Marussia производства шоумена Николая Фоменко.
присоединяйтесь!
    