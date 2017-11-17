Мэрия Красноярска заказала устройства для защиты секретных переговоров от прослушки

Власти Красноярска закупили средства защиты информации на сумму 225 340 рублей, которыми оборудуют помещение для важных переговоров, рассказал корреспонденту Сиб.фм начальник отдела по взаимодействию со СМИ красноярской мэрии Михаил Каргаполов 17 ноября.

Департамент муниципального заказа мэрии Красноярска подвёл итоги аукциона на закупку устройств защиты информации на сумму 225 340 рублей за счёт городского бюджета.

Согласно данным портала госзакупок, администрация города заказала устройство защиты телефонов стоимостью 7 122,10 рубля, средство активной защиты информации от утечки за счёт побочных электромагнитных излучений и наводок за 23 244,75 рубля, три генератора-аудиоизлучателя по 3 307,83 рубля каждый, 56 генераторов-виброизлучателей по 3 013,98 рубля, блок питания и управления для системы защиты речевой информации стоимостью 16 266,78 рубля.

Компания «Центр безопасности Сибири», зарегистрированная в Красноярске в 2005 году, была единственным участником торгов. По этой причине комиссия признала аукцион несостоявшимся. Однако члены комиссии приняли решение заключить контракт с этой компанией.

Михаил Каргаполов пояснил корреспонденту Сиб.фм, чем обоснована актуальность приобретения средств защиты информации для администрации города.

«В соответствиии с Федеральным законом „О государственной тайне“, мы обязаны аттестовать одно из помещений для проведения необходимых переговоров. До конца года аппаратура, в соответствии с контрактом, будет установлена. Этим помещением будет пользоваться мобилизационный отдел мэрии, занимающийся вопросами гражданской обороны. Такие отделы есть во всех муниципалитетах», — сказал он.

Напомним, в мае на сайте госзакупок мэрия Красноярска опубликовала информацию о закупке туалетной бумаги и бумажных полотенец на 100 тысяч рублей, причём стоимость туалетной бумаги составила 150 рублей за рулон.