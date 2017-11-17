МТС позвал новосибирский бизнес «в облака»

В Новосибирске прошёл Бизнес-клуб «Digital-трансформация», где представители компании МТС рассказали бизнесменам о технологиях, которыми помогут адаптировать бизнес к новой цифровой реальности, узнал корреспондент Сиб.фм 18 ноября, посетив мероприятие.

МТС организовал выставку новых технологий, которые доступны каждому предпринимателю. Бизнес-клуб прошел в отеле Domina, в нём приняли участие более 200 представителей регионального бизнеса. Участники Бизнес-клуба узнали, как и где технологии смогут заменить персонал или упростить те или иные бизнес-процессы.

МТС представил сервис контроля доступа с помощью видео. Турникеты на входе или проходной оснащены видеокамерами, и сотрудник предприятия проходит через турникет без карты, пропуска или отпечатка пальца, так как его изображение сканируется и сличается с данными в базе. Если по какой-то причине человеку доступ на предприятие закрыт, то система не открывает турникет. Таким образом снимается необходимость контролировать охрану, и предприятие сможет обойтись без охранника или вахтёров.

Похожим образом система доступа работает с пропуском автомобилей: шлагбаум поднимается по определению номера, внесённого в базу данных. Когда машина подъезжает, система видит номер, и если он находится в разрешённом списке, то шлагбаум открывается автоматически. По подсчётам компании, система видеонаблюдения позволяет сократить штат сотрудников охраны, например, завода, до трёх-четырёх человек, которые посменно следят за работой системы видеонаблюдения и тревожными кнопками. Такая оптимизация штата экономит средства. А инсталляцию, монтаж и обслуживание системы осуществляет МТС.

Также специалисты рассказали о преимуществах облачных сервисов. Корпоративные данные компании и все необходимые программы — Microsoft Office, 1С, CRM-системы, антивирусы — могут находиться «в облаке» — на сервере оператора, и к ним можно иметь круглосуточный доступ через интернет. Предприятию не придётся покупать «железо», лицензии на программы и обслуживать работу своего сервера. При этом защищённость данных и бесперебойность будет в разы выше, чем у традиционной IT-системы. В Новосибирске спрос на облачные сервисы, в частности на #Cloud МТС, вырос вдвое за последние полгода.

«МТС сегодня — не просто оператор связи, который предоставляет голосовые услуги. Мы участвуем в крупных IT-проектах, предоставляем облачные сервисы, услуги системной интеграции. Так что МТС для предпринимателей — это единое окно, где они могут получить любые услуги для увеличения эффективности своего бизнеса». — отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

В 2018 году МТС планирует расширить покрытие сети LTE в районах Новосибирской области, что обеспечит жителям региона более качественный доступ в сеть.

Напомним, что в августе жители Новосибирска купили четверть всех LTE-смартфонов, проданных в рознице МТС в Сибири.