Застрявшие в Китае новосибирские туристы вернутся ночным рейсом

14 туристов из Новосибирска не смогли вовремя покинуть китайский город Урумчи из-за потерянных документов; в турагентстве сообщили, что проблема решена, узнал 17 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте «ГТРК-Новосибирск».

Муж одной из туристок, отправившейся на три дня в Китай в субботу, 11 ноября, написал на сайте отзывов Flamp.ru о том, что его супруга не может вернуться домой из-за утерянных на группу документов.

«Жена полетела в Китай в Урумчи на три дня. Но сотрудники агентства потеряли въездные таможенные документы, и она и её группа из 14 человек уже шестой день в Китае в ужасных условиях находится. Агентство или не хочет, или не может ничего сделать», — написал мужчина.

«ГТРК-Новосибирск» сообщает, что туристы во вторник, 14 ноября, должны были вылететь из Китая, однако из-за того, что лидер группы забыл на пограничном контроле безвизовый список, их не допустили на рейс. Российских граждан разместили в гостинице и выдали им деньги на питание из расчёта 3 юаня в день (примерно 27 рублей).

Представитель турагентства «Аист» сообщила корреспонденту Сиб.фм, что на данный момент проблема решена.

«Они покинут Китай 18 ноября, будут возвращаться ночным рейсом. Уже оформлены билеты и получено разрешение на выезд», — сообщила сотрудница агентства.

Напомним, в 2015 году клиенты новосибирского туроператора «Акрис» остались без страховки из-за запутанных договоров.