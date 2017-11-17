Режим ЧС по африканской чуме сняли в Омской области

Врио губернатора Омской области Александр Бурков подписал указ о снятии режима чрезвычайной ситуации по африканской чуме свиней, который действовал на территории региона с июля 2017 года, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте правительства 17 ноября.

По указу главы региона в Омской области снят режим ЧС по африканской чуме, вирус которой был обнаружен в конце июля 2017 года в поселке Верблюжий, затем распространился.

Как сообщил минсельхоз региона, не смотря на снятие режима ЧС, проверки состояния хозяйств, торговых точек, свиноводческих комплексов, убойных пунктов будут продолжены.

«Ветеринарные службы проводят скрининговые исследования состояния животных на территориях второй угрожаемой зоны по АЧС. В эпизоотических очагах и приближенных к ним населенных пунктах первой угрожаемой зоны целый год после снятия карантина нельзя содержать свиней. Тем не менее, уже выявлены факты несанкционированного завоза нового поголовья, что чревато новыми вспышками АЧС, а также серьезным административным и даже уголовным преследованием нарушителей», — отметил Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Максим Чекусов.

Специалисты убеждены, что владельцев неучтенных свиней нужно лишать компенсации при изъятии животных в случае заражения.

Чекусов подчеркнул, что все животные должны быть идентифицированы и проверены на вирус АЧС. Держать свиней смогут только те, кто соблюдает санитарные требования Россельхознадзора. Необходимо иметь дезинфекционные маты, сменную одежду для работы в животноводческих помещениях, обязательно проваривать корма, не допускать посторонних на территорию подворий.

Напомним, режим ЧС был введен в Омской области в июле после обнаружения второго очага африканской чумы свиней.