Российский космонавт сфотографировал Барнаул с борта МКС

Фотография Барнаула из космоса появилась в соцсетях — её сделал российский член экипажа МКС Сергей Рязанский, узнал 17 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице космонавта в соцсети Facebook.

Сергей Рязанский разместил в соцсетях фотографию Барнаула с борта Международной космической станции (МКС). Он периодически фотографирует острова, вулканы, пустыни и города из космоса и выкладывает на свои страницы в соцсетях и на личный сайт.

«Из Барнаула удобно отправляться в путешествие по красотам Алтая. А ещё это один из немногих городов, где установлен памятник Виктору Цою», — написал Рязанский.

Сергей Рязанский — лётчик-космонавт, командир корабля «Союз МС-05», который 28 июля пристыковался к МКС.

Напомним, в октябре космонавт по просьбе жителей Новосибирска сфотографировал город с борта МКС.