 

«СИБЭКО» после жалоб жителей Кировского района Новосибирска заменила 10 % бесхозной теплосети

 17 ноября, 14:12
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«СИБЭКО» после жалоб жителей Кировского района Новосибирска заменила 10 % бесхозной теплосети
Фото с сайта wallpapers.99px.ru

Участок теплосети на улице Зорге в Новосибирске оказался бесхозным; мэрия переводит его в собственность муниципалитета, а компания «СИБЭКО» отремонтировала порядка 70 из 570 метров сети, передаёт корреспондент Сиб.фм с часа прессы в мэрии Новосибирска 17 ноября.

Ранее жители домов № 62 и 68 по улице Зорге обратились в редакцию Сиб.фм с жалобой на регулярное отключение горячей воды и отопления. В начале ноября начальник департамента ЖКХ объяснил, что данный участок не принадлежит муниципалитету, однако компания «СИБЭКО» заменила 70 метров теплосетей, тем не менее точечные дефекты продолжают развиваться.

На часе прессы в мэрии Новосибирска ситуацию прокомментировал председатель комитета по энергетике мэрии города Новосибирска Дмитрий Перязев.

«Порядка 600 метров теплотрассы вдоль улицы Сибиряков-Гвардейцев строились в своё время застройщиком для подключения жилых домов по улице Зорге. Должным образом эта теплотрасса собственником не эксплуатировалась, но она входит в зону теплоснабжения, где гарантирующим поставщиком является „СИБЭКО“. При развороте систем отопления у нас было выявлено большое количество дефектов», — рассказал Дмитрий Перязев.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил комитету по энергетике закрепить теплотрассу за «СИБЭКО» на период процедуры по принятию объекта в муниципальную собственность.

«Существует такой порядок, законодательно предусмотренный, по оформлению в муниципальную собственность так называемых бесхозных объектов, которые были построены в своё время, как правило, заводами. Если в течение года на них не заявляет права собственник, мы переводим его в собственность города. Но на время, пока собственник не определён, мы поручили „СИБЭКО“ обслуживать данную теплосеть», — пояснил мэр.

По словам Перязева, последние дефекты были устранены до 5 ноября, к этому времени поставщик услуг заменил около 10 % теплосети.

Напомним, в ноябре стало известно, что иркутские бизнесмены прославились, обогревая жильё теплом от криптоферм.

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