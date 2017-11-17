Столичный телерадиоведущий возмутился названием чемпионата по чтению «Открой рот»

Некогда популярный ведущий Сергей Стиллавин в своём сообщении в социальной сети «ВКонтакте» раскритиковал чемпионат по чтению вслух «Открой рот», созданный новосибирским бизнесменом Михаилом Фаустовым и ставший общероссийским; шоумен заявил, что такое название слишком «анатомичное» и «жёсткое» для литературного состязания, узнал корреспондент Сиб.фм 17 ноября на официальной странице Сергея Стиллавина.

15 ноября на странице в социальной сети «ВКонтакте» телерадиоведущего, имя которого некогда звучало на всю страну, появилось сообщение с критикой в адрес литературно-спортивного чемпионата по неподготовленному чтению вслух, который в 2011 году создал владелец книжной лавки «Собачье сердце», новосибирский бизнесмен Михаил Фаустов.

«Назвать литературный конкурс словосочетанием „Открой рот“ — это значит нагло продемонстрировать прикладное, коммерческое и оттого пошлое отношение к чтению. От этого названия за версту тянет физиологичностью», — написал Сергей Стиллавин на своей странице.

Ведущий также считает, что такое название больше подходит профессиональному состязанию ЛОР-врачей или олимпиаде для стоматологов. Стиллавин отметил что при словосочетании «Открой рот» ему представляется «размалёванная яркой помадой похотливая женская пасть». Кроме того он обвинил создателей конкурса в том, что от литературы они далеки и лишь делают на ней деньги.

Фото с сайта tvoybro.com

Михаил Фаустов ответил шоумену 16 ноября постом в той же социальной сети. Бизнесмена возмутило, что Стиллавин назвал чемпионат «Открой рот» конкурсом, а так же стремление ведущего «поучать» других людей.

«Уважаемый Стиллавин, имею сообщить вам и всем остальным присутствующим, что ОР — проект некоммерческий и таковым останется, покуда я, его основатель, жив», — ответил Фаустов.

Сергей Стиллавин известен в интернете громкими высказываниями против передовых научных разработок в области физики элементарных частиц, японской мультипликации и американской культуры.

Напомним, что 21 января в Новосибирске прошёл третий «Матч всех звёзд» чемпионата России по чтению вслух «Открой рот», в рамках которого сборная Сибири выступила против сборной Москвы.