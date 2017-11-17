Таможенная служба в Забайкальском крае пресекла контрабанду нефрита в Китай

16 ноября сотрудники Читинской таможенной службы совместно с пограничниками при осмотре поезда с лесоматериалами, направлявшегося в КНР, обнаружили 40 минеральных камней, которые были спрятаны в полостях под балками двух вагонов, узнал корреспондент Сиб.фм от сотрудников пресс-службы ведомства 17 ноября.

Общий вес обнаруженных минералов составил 16,4 килограммов. После изъятия камни были переданы на экспертизу. На момент выхода публикации заключение специалистов ещё не получено, однако таможенники уверены, что найденные минералы — это именно нефрит. По данным ТАСС, в 2016 году цены на нефрит на чёрном рынке Китая достигали тысячи долларов за килограмм.

«Нам не нужно заключение экспертизы, чтобы распознать следы медвежьей лапы. У нас большой опыт, сотрудники знают нефрит в лицо. Также знаем, каким способом его перевозят, поэтому удаётся находить камни в вагонах. Это ведь не наркотики и не деньги: у нас нет собак, которые могли бы почуять камни», — прокомментировала пресс-секретарь Читинской таможни Марина Войко.

В 2015 году читинские таможенники изъяли 500 килограммов контрабандного минерала, а только за ноябрь 2017 пограничники конфисковали 28 килограммов ценного камня.

В странах Азии, особенно в Китае, нефрит традиционно имеет высокую ценность: его используют для изготовления статуэток, приписывают камню магические свойства, даже верят, что он способен исцелять болезни. Крупнейшее месторождение этого минерала в России расположено в Бурятии, в соседнем с Читинской областью регионе.

Напомним, что 13 ноября гражданин КНР пытался вывезти из Забайкалья 90 килограммов патефонов и других раритетных вещей.