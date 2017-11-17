 

Ушедшие в отставку губернаторы трудоустроятся до конца года

 17 ноября, 18:05
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Ушедшие в отставку губернаторы трудоустроятся до конца года
Фото с сайта kremlin.ru

Экс-глав регионов, ушедших в отставку по итогам выборов 10 сентября, могут устроить на работу в полпредства, подобрать им кресло сенатора или найти должность в госкомпаниях; ранее президент РФ Владимир Путин пообещал трудоустроить всех глав регионов, ушедших в отставку, узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения газеты «Известия» 17 ноября.

Бывших руководителей субъектов глава государства по-прежнему воспринимает как членов своей команды. Об этом Владимир Путин в конце октября заявил на встрече с экс-губернаторами в «Ново-Огарёве».

«Мы будем продолжать вместе работать. Просто на другом месте вы будете работать, вот и всё. И я хочу сказать, что я всегда в вашем распоряжении. Мы всегда найдём время, чтобы встретиться, поговорить по проблемам региональным или по проблемам, которыми вы будете заниматься. Здесь не будет никаких вопросов», — сказал глава государства.

Возглавлявший ранее Новосибирскую область Владимир Городецкий, в свою очередь, сообщил изданию, что намерен остаться на государственной службе.

«Да, предложили, сейчас обсуждаем, что правильнее, что по моей компетенции. Не хотелось бы в Москву ехать. В ноябре определимся. Скорее всего, госслужба. Хотелось бы быть во взаимодействии с правительством своим родным, со своей областью. С полпредством, может быть, что-то будет связано», — сказал Городецкий.

Бывший глава Красноярского края Виктор Толоконский уже заключил договор с филиалом Академии госслужбы в Новосибирске и будет консультантом Высшей школы государственного управления Сибирского института управления.

Экс-губернатор Приморского края Владимир Миклушевский информацию о будущей работе в сфере образования прокомментировал уклончиво — по его словам, это «пока не определено». Экс-губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин не стал комментировать вопрос о предстоящем трудоустройстве. Экс-глава Омской области Виктор Назаров, по информации СМИ, может стать членом Совета Федерации в 2018 году.

Эксперты отмечают, что своими действиями Кремль демонстрирует главам регионов: отставка — это не конец политической карьеры.

"Важно показать, что губернаторы, если они не проштрафились, остаются в сфере притяжения власти, что они могут быть куда-то назначены, рассматриваться на какие-то должности. То есть люди в команде — в широком смысле. В более дальней орбите, чем прежде, но в команде. Сопричастность остаётся — это главное соображение, — заявил изданию генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

Напомним, в ноябре президент РФ вручил ордена и медали бывшим главам регионов, оставившим свой пост в 2017 году. В список награждённых попали и сибирские экс-губернаторы.

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