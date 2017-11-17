 

Власти Тувы выдадут лошадям паспорта

 17 ноября, 11:40
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Власти Тувы выдадут лошадям паспорта
Фото с сайта gov.tuva.ru

В Туве начинается первая в истории республики «лошадиная перепись» — каждое животное по её итогам получит паспорт, подтверждающий его племенную ценность, а также идентификационный микрочип, узнал корреспондент Сиб.фм 17 ноября из сообщения главы Тувы Шолбана Кара-оола на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

По его словам, перепись проходит в рамках проекта возрождения лошадей тувинской породы совместно с НИИ коневодства России. Пресс-служба правительства республики уточнила, что проект рассчитан до 2020 года, поскольку поголовье лошадей в Туве весьма значительное и насчитывает уже 68 тысяч животных.

Результатом переписи должно стать повышение эффективности коневодческой отрасли, воспроизводство и сохранение чистопородного разведения лошадей тувинской породы. Общее финансирование проекта составит около 32 млн рублей, часть расходов республика берёт на себя — в частности, ДНК-анализ — а часть придётся оплатить владельцам животных.

«Но эти затраты, уверяю, окупятся сполна, потому что проект „Тыва аът“ получит право войти в российскую программу субсидирования племенного коневодства. То есть наши табунщики на каждую лошадь с паспортом от НИИ коневодства смогут получать поддержку не только из республиканского, но и федерального бюджета. А это достаточно серьёзная помощь, и она открывает новые возможности для создания племенных хозяйств, сохранения, развития и улучшения породы тувинских лошадей», — написал Кара-оол.

Напомним, в марте в Омской области был обнаружен целый табун вмёрзших в лёд лошадей.

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