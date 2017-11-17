«Восходящая звезда» оставил Мариинский театр ради Новосибирского оперного

Танцовщик Эрнест Латыпов, лауреат премии «Душа танца» в номинации «Восходящая звезда», заявил, что отныне будет играть в труппе Новосибирского театра оперы и балета, до этого он несколько сезонов участвовал в спектаклях Мариинского театра в Санкт-Петербурге как солист, узнал корреспондент Сиб.фм 17 ноября на сайте новосибирской оперы.

В новосибирском театре молодой танцовщик займёт самую высокую в балетной иерархии позицию премьера. 25-летний артист из Киргизии отметил, что для него играть в Новосибирском театре оперы и балета — большая честь и ответственность.

«Меня привлекает возможность пробовать себя в разной хореографии, и в особенности в сочинениях Начо Дуато. Большая часть сезона уже расписана, мне предстоит не только исполнять знакомые партии, но и осваивать новые», — рассказал Эрнест Латыпов.

Первый спектакль на новом месте артист сыграет уже 18 ноября, зрители увидят его в роли Принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро». В планах молодой звезды участвовать в трёх-четырёх спектаклях ежемесячно, а зимой состоится несколько личных премьер артиста.

«Впервые в новейшей театральной истории солист оставляет привилегированную сцену Мариинского театра ради новосибирского балета. Наша труппа предлагает уникальный по разнообразию репертуар, возможности для непрерывного профессионального роста, свободу для поисков и экспериментов», — заявил художественный руководитель балета новосибирского театра Денис Матвиенко.

Напомним, что в октябре главным приглашённым дирижёром Новосибирского театра оперы и балета стал выпускник московской Академии хорового искусства Дмитрий Корчак.