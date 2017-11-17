Врио губернатора НСО поручил рабочей группе найти новый участок под мусорный полигон

Исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников провёл совещание с рабочей группой по концессии на строительство двух мусоросортировочных комплексов (МК) в пригороде Новосибирска; Травников распорядился в ближайшие несколько месяцев выйти на новые условия и найти новый участок под МК вместо Раздольного, сообщил корреспондент Сиб.фм с заседания 17 ноября.

В начале совещания Андрей Травников отметил остроту проблемы вывоза и захоронения твёрдых бытовых отходов, в очередной раз подчеркнув, что проект строительства МК нужен Новосибирску, но условия действующего концессионера ООО «Экология Новосибирск» неприемлемы — нужны другие.

Год назад для реализации мусорной концессии была создана рабочая группа, в которую вошли представители областного правительства, депутаты заксобрания и горсовета. Врио губернатора в октябре поручил им подготовить доклад о результатах проделанной за год работы и предложениях по новым условиям.

Фото Алёны Мартыновой

Большая часть заседания была посвящена обсуждению несогласованности моментов и вопросу необходимости перемен в составе рабочей группы. Конкретных ответов на свои вопросы Травников не получил. Депутат заксборания Вадим Агеенко настаивал на том, что строить МК в пригороде Новосибирска нерационально.

«Я хочу начать всё с чистого листа, но чтобы не начинать работу заново — обидно за потраченное время — давайте мы хотя бы зафиксируем результаты работы, проделанной за этот год, — обратился Андрей Травников к собравшимся. — Давайте не будем сегодня подвергать критике результаты этой работы, просто зафиксируем, что эта исходная информация есть, её можно использовать для дальнейшей работы. Всё, точка. Пошли дальше. Или, извините, можно поступить следующим образом.

Давайте все дружно признаем, что прошедший год потрачен на общественно-политические дрязги, и никаких результатов конкретных мы не достигли.

Закончим наше сегодняшнее обсуждение, и я объявляю работу с чистого листа — с нуля».

Заместитель врио губернатора Сергей Сёмка сообщил, что других концессионеров, готовых взяться за проект, пока нет. Ранее действующему концессионеру ООО «Экология Новосибирск» было направлено уведомление о расторжении соглашения.

«Все эти процедуры достаточно открытые: любой желающий может заявиться. Другое дело, если мы создадим такие жёсткие условия, как в концессии по семи поликлиникам, то у нас не то что альтернативы, у нас единственного претендента может не остаться», — заметил Травников.

На заседании обсудили одну из самых больных для жителей Новосибирска частей концессии — строительство полигона в Раздольнинском сельсовете. Сергей Сёмка отметил, что земельный участок возле села Раздольного непригоден для строительства МК, поскольку находится довольно близко к Чкаловскому аэродрому. Кроме того, неподалёку расположен памятник природы «Долина реки Издревой», в защиту которой выступили общественники и экологи. Они неоднократно проводили в Новосибирске митинги и пикеты по этому поводу.

В свою очередь и. о. министра экономического развития Ольга Молчанова заявила, что долина реки Издревой официально не зарегистрирована как природоохранная территория.

«Да, возможно, птицы там есть, но формально это не памятник природы», — сказала Молчанова.

Андрей Травников поручил рабочей группе заняться поисками нового земельного участка под строительство МК взместо территории рядом с селом Раздольным.

Среди прочих вопросов врио губернатора высказался, что не поддерживает позицию относительно строительства мусоросжигающих заводов, поскольку, по его мнению, нет такой технологии, которая не навредила бы здоровью населения. Также он подчеркнул, что по закону концессионер будет обязан использовать вторсырьё.

По итогам заседания Андрей Травников велел рабочей группе внести изменения в терсхему до конца 2017 года, выйти на новые условия проекта и согласовать новый земельный участок вместо участка в Раздольнинском сельсовете в первом квартале 2018 года. Кроме того, до конца 2018 года рабочая группа совместно с мэрией должна будет разработать предложения по рекультивации существующих мест захоронения.

«Как бы это кому-то, может быть, не нравилось, я вынужден констатировать, что результаты общей деятельности в течение этого года не привели к окончательному согласованию условий нового соглашения, — подытожил Травников.

— Мы понимаем, что действующие условия соглашения неприемлемы. Но что бы вы хотели получить в новых условиях, к сожалению, нам сформулировать не удалось.

Поэтому мы приняли решение работу перезапустить, создать новую рабочую группу, желаемые сроки получения результата мы сегодня обсудили, предварительно согласовали».

После заседания представитель инициативной группы «Поможем реке Издревой» Юлия Колеватова подошла к врио губернатора с вопросом с вопросом создания кластерной особо охраняемой природной территории (ООПТ) в бассейне реки Издревой.

«Она относится только маленькой самой частью к ООПТ, а мы хотим в рамках бассейна реки Издревая сделать ещё три больших куска — в верховьях и в среднем течении. Травников сказал, что нужно проходить процедуру согласования», — сказала Колеватова.

Напомним, 31 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников заявил, что мусорная концессия не расторгнута, но решение принято. При этом правительство готово на диалог с концессионером.