Житель Красноярска предложил на «Авито» фотоснимок The Beatles с автографом пятого участника

Фотография с автографами солистов группы The Beatles появилась на красноярском «Авито» — автор утверждает, что снимку 50 лет, узнал 17 ноября корреспондент Сиб.фм из сообщения на сайте бесплатных объявлений «Авито».

Продавец, зарегистрированный на «Авито» под именем Антон Юрьевич, запросил 2 млн рублей за чёрно-белый снимок. Он выложил фотографии самого снимка и оборотной стороны.

«На этой фотографии <...> не только фото солистов группы Битлз, но и то, что несёт ценность — их автографы! Этой фотографии около 50 лет. В хорошем состоянии. Экспертизу возможно провести по желанию без проблем!» — написал автор объявления.

Карточку подписал Ринго Стар, Джордж Харрисон, Пол Маккартни, Джон Леннон и ещё один человек, подпись которого неразборчива.

Продавец сообщил корреспонденту Сиб.фм, что раритет на данный момент не продан. Он отказался рассказать, как приобрёл карточку с автографами, и назвать имя пятого подписавшегося.

«На момент основания группы их было пятеро. Потом он ушёл в кинематограф, снимать фильмы в Голливуде», — пояснил автор объявления.

Напомним, в октябре владелец копии очков Джона Леннона в Новосибирске решил снизить цену вдвое на «Авито».