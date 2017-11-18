Команду новосибирских видеографов прославил ролик о неоновых вывесках СССР

Ролик новосибирской студии видеопроизводства Massfilm, релиз которого состоялся 13 ноября, всего за один день набрал 45 тысяч просмотров на крупнейших видеохостингах, а также попал на страницы крупных федеральных СМИ, в том числе в рубрику «Видео дня» интернет-версии журнала Esquire, узнал корреспондент Сиб.фм 18 ноября из сообщения продюсера по продвижению студии в социальной сети «ВКонтакте».

Команда Massfilm Production за полгода сняла и смонтировала видеоэссе под названием «Минута до заката», посвящённое некогда освещавшим Новосибирск по ночам советским вывескам. Создатели видео при помощи программы Adobe After Effects вновь зажгли неоновым светом разбросанные по городу вывески периода СССР. Над проектом работали пять человек, включая Андрея Федяева, который выступил автором идеи.



«Вот так, работая в четырёх часовых поясах, в трёх разных городах, всего лишь за шесть месяцев можно сделать приятный и очень нежный ролик о памяти, о том, что нельзя ничего забывать, даже устремляя свой взгляд в будущее», — написал видеограф на своей странице в сети «ВКонтакте».



Для создания атмосферы авторы видеоэссе использовали части кинохроники советских времён, которые удалось раздобыть благодаря архивам Краеведческого музея Новосибирска и лично Юрию Лобанову и Элле Давлетшиной.

Напомним, что 12 ноября новосибисркая группа выпустила клип, в котором Новосибирск сыграл роль Майами.